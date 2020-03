Prima foto di Ronaldinho in carcere: potrebbe restarci sei mesi

Ronaldinho e il fratello sarebbero entrati in Paraguay con documenti falsi: può passare metà anno prima della decisione del giudice.

Ronaldinho e il fratello Roberto potrebbero rimanere in carcere in attesa di giudizio fino a sei mesi. Questo, infatti, come evidenzia Marca, il tempo previsto in per il processo di indagine, anche se questo potrebbe essere ridotto a seconda di come andrà la difesa dei due.

MUY FUERTE | Así se encuentra Ronaldinho Gaúcho en la Agrupación Especializada. Eso si, sin perder su peculiar sonrisa 🔟🇧🇷 pic.twitter.com/SXEwv1VHIF — Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo) March 8, 2020

Nella giornata odierna il giornalista paraguaiano Hernan Rodriguez ha diffuso la prima fotografia di Ronaldinho in carcere. L'ex fuoriclasse del e del sorridente nel carcere di Asuncion, dove è stato trasferito insieme al suo agente e procuratore lo scorso sabato per essere entrato nel paese con passaporti falsi.



I fratelli sono detenuti nel "Quadrilatero", un settore situato all'ultimo piano dell'edificio principale che ospita agenti di polizia con processi giudiziari, nonché politici accusati di corruzione e trafficanti di droga.



Il giudice Clara Ruíz Díaz ha riferito di aver respinto la proposta di arresti domiciliari fatta per la difesa dei due fratelli, poiché non gli era stata presentata una documentazione sufficiente.