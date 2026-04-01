Prima dell'accordo con Zamak... un quarto medico entra a far parte dell'Ahli Hospital di Gedda

Un quarto giocatore è stato ricoverato all'ospedale dell'Al-Ahli Jeddah, in vista dell'atteso scontro con il Damac, nell'ambito del campionato saudita Roshen.

L'Al-Ahli ospiterà il Damac sabato prossimo allo stadio Al-Inmaa di Jeddah, nella ventisettesima giornata del campionato saudita Roshen.

Il giornalista saudita Walid Saeed ha dichiarato, tramite il suo account ufficiale sul sito "X", che Ali Majrashi, terzino dell'Al-Ahli, è tornato in squadra dopo aver subito un infortunio mentre era in nazionale.

Said ha spiegato che il terzino saudita si sottoporrà a visite mediche, al termine delle quali verrà definito il programma terapeutico e riabilitativo a cui si sottoporrà nel prossimo periodo.

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Majrashi è il quarto giocatore dell'Al-Ahli a subire un infortunio in questo periodo, dopo il compagno Zakaria Hawsawi, anch'egli infortunatosi durante il ritiro della nazionale saudita.

La lista comprende anche il centrocampista Valentin Atangana, che si è infortunato a sua volta lunedì scorso alla caviglia, in seguito a un intervento di uno dei suoi compagni durante gli allenamenti della Nazionale francese Under 21.

Inoltre, il difensore turco Merih Demiral è infortunato già da prima dell'ultima pausa internazionale di marzo, durante la quale è stato convocato nella sua nazionale, qualificatasi per i Mondiali del 2026.

Va ricordato che l'Al-Ahli occupa il terzo posto nella classifica del campionato saudita con 62 punti, a 5 punti dal leader Al-Nassr e a 2 punti dall'Al-Hilal, che occupa il secondo posto.