Prima amichevole post invasione per la Russia: la mossa politica di Zeljkovic in Bosnia

Il presidente della federazione bosniaca accetta la richiesta della Russia. Calciatori pronti a boicottare, Pjanic si dissocia: "Sono senza parole".

Calcio e politica si intrecciano. Ancora una volta. Il pallone che rotola continua ad essere uno strumento propagandistico. È il caso della Bosnia-Erzegovina, dove la notizia dell’amichevole organizzata con la Russia – già nell’aria da qualche giorno e ufficializzata nelle scorse ore – ha creato subbuglio all’interno del paese.

Quella che appare una semplice sfida dal valore simbolico, in cui le due selezioni non si giocano nulla ma si confrontano in un test match, in realtà ha un valore ben più profondo, con intrecci e legami politici che partono da Mosca e raggiungono inevitabilmente i Balcani.

La mossa del presidente della federazione calcistica bosniaca, il serbo-bosniaco Vico Zeljkovic, avrebbe come scopo quello di destabilizzare politicamente il movimento calcistico bosniaco e gli equilibri all’interno del paese.

Ma facciamo un passo indietro per capire come si è arrivati alla stretta di mano virtuale tra Russia e Bosnia-Erzegovina per la prima amichevole della selezione di Mosca dopo l’invasione dell’Ucraina dello scorso 24 febbraio con conseguente stop nelle competizioni internazionali da parte di FIFA e UEFA di club e nazionali.

La federcalcio russa ha inviato il 29 agosto la richiesta a quella bosniaca di disputare un’amichevole nella finestra prevista della FIFA a novembre, a San Pietroburgo secondo le indiscrezioni filtrate dai media russi. La federazione balcanica ha scelto di consultare l’UEFA, che non ha negato la possibilità alla Bosnia di affrontare la Russia, focalizzando l’attenzione sul discorso sulla non ufficialità della partita, che non rientra nei tornei organizzati dal massimo organo calcistico continentale. Yann Hafner, responsabile Legal Affairs della UEFA, ha messo in guardia i balcanici in tema di ordine pubblico in occasione del match (viaggio e disputa dell’incontro). Successivamente una votazione del comitato interno alla federcalcio bosniaca – in una riunione indetta d’urgenza – ha deciso di accettare l’offerta con 5 voti favorevoli e uno contrario.

Lo statuto della federazione calcistica della Bosnia-Erzegovina, approvato da UEFA e FIFA, prevede che ogni 8 anni venga eletto un presidente di uno dei tre popoli costituenti, ovvero bosgnacchi (bosniaci musulmani), croati e serbi. Una rotazione a turno anche a capo della federcalcio, proprio come accade per le istituzioni politiche. Nel 2020 è toccato ad un serbo: il prescelto è stato Vico Zeljkovic, presidente del Borac Banja Luka e cugino di Milorad Dodik, leader nazionalista serbo-bosniaco della Republika Srpska e attualmente membro serbo della presidenza tripartita della Bosnia-Erzegovina, nonché alleato nella regione dei Balcani di Vladimir Putin.

Secondo molti giornalisti bosniaci, la mossa di Zeljkovic avrebbe quasi esclusivamente lo scopo di destabilizzare la nazionale e ora la palla passa ai calciatori, che possono boicottare l’incontro: l’emittente N1 rivela che alcuni leader della nazionale di Petev sarebbero pronti a non scendere in campo contro la Russia; tra questi l'ex Roma e Juventus Miralem Pjanic, che come riporta il portale 'Sportske', ha commentato la notizia:

“Ho sentito la decisione della federazione. I dirigenti conoscono la mia posizione. Mi hanno chiamato e mi hanno chiesto cosa ne penso della partita. Gliel’ho detto e sono sorpreso da questa decisione. Non è una buona scelta. Sono senza parole. Quando la nazionale inizia a giocare bene tutto viene rovinato. Dirò solo che questo non va bene”.

Da quando, il 24 gennaio 2020, è salito al potere Zeljkovic è stato coinvolto in diverse situazioni controverse, tra cui quella relativa alla ristrutturazione degli stadi di gran parte delle formazioni del massimo campionato. Il progetto di ristrutturarli entro l’estate non è andato a buon termine, con tanti club che sono costretti a disputare le sfide di questa nuova stagione in campo neutro, tra cui lo stesso Borac Banja Luka di Zeljkovic.

Per la Russia si tratterebbe della prima sfida dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Un match di calcio con sfondo (nemmeno troppo velatamente) politico con Putin e uno dei suoi principali alleati, Dodik, in primo piano, accanto ad un pallone che rotola e che continua ad essere uno degli strumenti più potenti al di fuori del rettangolo verde di gioco.