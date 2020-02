Prezzi mai visti in Sicula Leonzio-Potenza: settore ospiti a 50 centesimi

In occasione della sfida col Potenza, la Sicula Leonzio ha messo in vendita i biglietti per il settore ospiti a soli 50 centesimi.

I tifosi del Potenza avranno pensato ad un errore quando hanno letto il costo dei biglietti per la trasferta contro la Sicula Leonzio .

Il club siciliano ha messo infatti in vendita i biglietti per il settore ospiti a soli 50 centesimi . Un prezzo probabilmente mai visto per una partita di calcio professionistico.

Il biglietto intero costerà alla fine 2,10 euro tra diritti di prevendita e costi d'agenzia, ma il prezzo di partenza è davvero insolito ed estremamente basso anche per la Serie C.

La Sicula Leonzio in questo momento occupa il penultimo posto in classifica nel Girone C, mentre il Potenza è al quinto posto in piena zona playoff.