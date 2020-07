Preziosi svela il tifo di Gasperini per il Genoa: "Mi ha detto che ce la faremo"

Il presidente del Genoa racconta il sostegno del tecnico dell'Atalanta alla sua ex squadra: "Mi ha scritto per dirmi di tenere duro".

Il annaspa in zona retrocessione. Dopo la vittoria del contro la , il Grifone si è ritrovato al terzultimo posto. E ora ha l'obbligo di vittoria contro il per rispondere e non perdere i due punti di vantaggio accumulati nelle scorse partite.

Enrico Preziosi, presidente rossoblù, alcuni giorni fa intervistato a 'Libero' aveva mostrato la propria positività, affermando che la sua squadra fosse anche da decimo posto - distante al momento 13 punti e occupato dal .

Il patron del Genoa ha anche svelato il supporto di Gian Piero Gasperini, sfatando il mito del 'cattivo rapporto' dopo l'addio del tecnico ai rossoblù e il passaggio all' .

"I rapporti non sono ottimi? Una bugia, mi ha scritto l’altro giorno per dirmi di tenere duro che ce la faremo”.

Dall'addio di Gasp, l'Atalanta ha sempre bazzicato le zone di alta classifica, mentre il Genoa è rimasto in zona retrocessione rischiando la B soprattutto l'anno scorso.