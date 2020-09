Preziosi su Genoa-Torino: "In queste condizioni la partita non si può giocare"

Il presidente del Genoa vuole rinviare la partita, ma a decidere è la Lega e lo farà oggi: l'orientamento sarebbe quello di giocare.

Il caso del ha sconvolto il calcio italiano, che ormai da qualche mese viveva una sorta di equilibrio pienamente sotto controllo. 14 casi di positività tra gruppo squadra e staff, al coronavirus. E ora che si fa?

Il Genoa aveva domenica giocato anche contro il e per questo c'è grande attesa anche per i tamponi effettuati ieri dai partenopei. Intanto il Genoa pressa per far rinviare la partita contro il in programma sabato, visto che ci sarebbero tanti indisponibili, oltre al fatto che la squadra è impossibilitata a svolgere gli allenamenti.

Intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', ha parlato in merito il presidente Enrico Preziosi. Questo è il suo pensiero.

"Sappiamo che sopra ogni cosa esiste la regola del buon senso e che in queste condizioni la partita non si può giocare. Anche perché ai più sinora è sfuggito un aspetto che reputo invece fondamentale: a parte l’elevato numero di giocatori del Genoa positivi, noi non possiamo neppure allenarci con quanti sono invece negativi. Vedremo poi di trovare una data del recupero che possa stare bene a tutti".

Ma sulla partita di sabato deciderà la Lega. L’orientamento emerso fra Federcalcio e Lega sarebbe quello di non rinviare la partita per non creare un "precedente" anche perché le regole Uefa vanno nella direzione di giocare. Sarà il Consiglio di Lega a prendere oggi una decisione.

Intanto questa mattina sono attesi i risultati dei tamponi effettuati ieri dal Napoli (che comunque non basteranno per scongiurare ogni pericolo, si aspetterà la seconda tornata)