Presunte irregolarità nei lavori al 'Mazza': la SPAL rischia di giocare lontano da Ferrara

La Guardia di Finanza ha sequestrato alcuni settori dello stadio per presunte irregolarità nei lavori. La SPAL può giocare a Bologna o Reggio Emilia.

L'indagine sulle presunte irregolarità nei lavori di ampliamento del 'Paolo Mazza' fa tremare la , che ora rischia seriamente di giocare le prime partite ufficiali della nuova stagione lontano da Ferrara.

La Guardia di Finanza infatti ieri ha sequestrato le tribune est e nord oltre alla gradinata, ovvero proprio le parti dello stadio che erano state ristrutturate solo un anno fa per mettere a norma l'impianto.

Il sequestro è arrivato dopo una diffida presentata alla SPAL e alle autorità locali (Questura, Comune e Prefettura) da una delle imprese sub-appaltatrici dei lavori che ha denunciato "criticità severe nella esecuzione delle procedure di montaggio, tali da esporre gli spettatori a pericoli reali e sussistenti".

In particolare dalla indagini sarebbero emerse irregolarità sul rispetto delle norme anti-sismiche. Attualmente sono indagate 8 persone: il direttore dei lavori, i colladautori e gli imprenditori che hanno eseguito i lavori. I reati contestati sono falso ideologico e frode in pubbliche forniture.

Il Comune, proprietario dell'impianto, e la SPAL sono invece parte lesa ma come detto il rischio è che a pagare sia proprio la squadra che potrebbe essere costretta a giocare lontano da Ferrara: in quel caso le sedi più probabili sarebbero o Reggio Emilia, ma non sono escluse neppure Cesena e .

Ai tifosi della SPAL, insomma, non resta che incrociare le dita e sperare in una rapida soluzione della vicenda.