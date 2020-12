Presunta bestemmia di Buffon durante Parma-Juve: la Procura apre un’inchiesta

Il Procuratore Federale ha aperto un procedimento in merito ad una possibile espressione blasfema pronunciata da Buffon nel match conto il Parma.

Il Procuratore Federale, Giuseppe Chiné, ha aperto un procedimento relativo ad una presunta espressione blasfema pronunciata da Gianluigi Buffon nel corso di -.

A confermarlo è stato un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della FIGC.

"Il Procuratore Federale Giuseppe Chinè ha aperto un procedimento sulla presunta bestemmia pronunciata dal calciatore Gianluigi Buffon durante la partita Parma-Juventus. La frase, riportata su diversi media e social media, nel corso della diretta della gara era stata coperta da un commento che non avrebbe consentito di segnalare il caso al Giudice Sportivo".

Con il Giudice Sportivo che non ha quindi ricevuto il materiale per approfondire la situazione, la palla è quindi passata alla Procura Federale che ha deciso di entrare in azione e fare quindi chiarezza sul caso.

Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, quando mancavano pochi minuti alla conclusione della sfida del Tardini, il portiere bianconero, nel rivolgersi a Portanova, avrebbe pronunciato una frase contenente appunto una bestemmia che sarebbe stata catturata dai microfoni a bordo campo.