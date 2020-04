Il presidente del Porto: "Volevo Mourinho in prestito, il Manchester United si oppose"

José Mourinho ha lasciato un 'discreto' ricordo ai tifosi del : nei due anni e mezzo alla guida dei 'Dragões' ha conquistato sei titoli tra cui la Coppa UEFA del 2003 e la del 2004, prima dell'addio col passaggio al .

Lo 'Special One' è stato uno dei protagonisti della rimpatriata di casa Porto andata in scena sul canale Youtube della società: presente anche il presidente Jorge Pinto da Costa che ha rivelato un succoso retroscena.

"Nel gennaio 2016 eravamo senza allenatore e quindi parlai con Mourinho per capire se fosse disponibile ad allenare il Porto fino al termine della stagione, per poi dedicarsi al con cui aveva già un accordo per la stagione successiva. Sembrava impossibile, ma Mourinho disse sì: a bloccare tutto furono gli inglesi perché le nostre squadre si sarebbero potute incontrare in Europa. Mourinho però si era reso disponibile in un momento d'emergenza e questo episodio, seppur non sia stato pubblicizzato, dimostra quanto affetto abbia nei nostri confronti".