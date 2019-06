Presentazione Sarri Juve: dove vederla in tv e streaming

Tutte le informazioni per seguire il primo giorno di Sarri come nuovo allenatore della Juventus.

Finalmente ufficiale dopo una lunga serie di voci e contendenti per la panchina, Maurizio Sarri verrà presentato come nuovo tecnico della . I bianconeri voltano pagina dopo gli anni di Allegri, nella speranza di vincere la tanto desiderata dopo esserci andata vicina per anni.

DATA E ORARIO PRESENTAZIONE SARRI

Maurizio Sarri sarà presentato come nuovo tecnico della Juventus, giovedì 20 giugno 2019. Appuntamento alle ore 11 in quel dello Juventus Stadium: la conferenza è prevista nella sala Gianni e Umberto Agnelli, come accaduto per Cristiano Ronaldo nell'estate 2018.

DOVE VEDERE LA PRESENTAZIONE DI SARRI IN TV

Sarà possibile seguire in diretta televisiva la presentazione di Sarri grazie a Sky Sport 24, ovvero il canale 200 di Sky. Conferenza visibile anche grazie a Chromecast, Smart Tv, Playstation o Xbox, collegandosi a Youtube e al canale ufficiale della Juventus.

PRESENTAZIONE SARRI IN DIRETTA STREAMING

Maggiori opzioni per chi opterà per una diretta in : la prima conferenza di Sarri come tecnico della Juventus potrà essere vista grazie al canale Youtube della Juventus, a Sky Go (app utilizzabile su smartphone, pc e tablet) e a Juventus TV.

PRESENTAZIONE SARRI SU GOAL

Ci sarà anche la possibilità di seguire la conferenza di presentazione di Sarri su Goal, attraverso la diretta testuale delle dichiarazioni del tecnico, grazie agli aggiornamenti dell'inviato allo Juventus Stadium. Tutte le prime parole come tecnico bianconero in diretta.