Presentazione Pellegrini al Cagliari: "Nainggolan mi ha detto di accettare subito"

Luca Pellegrini si presenta in conferenza stampa dopo il ritorno al Cagliari: "Avevo alternative ma non ho voluto sentirle, questa è una famiglia".

Tornato in prestito secco al , dopo la precedente esperienza che lo scorso anno lo ha visto indossare la maglia rossoblù per sei mesi, Luca Pellegrini si è presentato oggi ai suoi vecchi e nuovi tifosi in conferenza stampa.

Il terzino, di proprietà della , ha spiegato come la scelta di tornare al Cagliari sia stata presa con convinzione.

"Il discorso con la Juventus lo abbiamo affrontato assieme e ho deciso di continuare a giocare a Cagliari, che è la piazza ideale. Difficile trovarne di migliori. Avevo delle alternative ma non ho voluto sentirle: per me il Cagliari è una famiglia. Sapevo già che il ritorno poteva essere imminente".

Per il difensore romano quella di tornare a Cagliari è stata infatti una scelta dettata anche dal cuore, visto l'entusiasmo con il quale ricorda la sua prima esperienza in Sardegna. Una scelta presa anche dopo aver sentito Radja Nainggolan, ex compagno alla e che ora ritroverà in rossoblù.

"Ci siamo sentiti spesso anche prima di ritrovarci qui e mi ha detto le stesse cose che mi aveva detto a gennaio, ovvero di accettare subito. Non mi sarei mai aspettato di vivere di nuovo lo spogliatoio con Radja e non mi aspettavo che lui ritornasse in maniera così improvvisa nella sua terra. Radja ha dimostrato di essere legatissimo a questi colori".

Oltre a Nainggolan, Pellegrini a Cagliari trova però anche altri rinforzi. Da Rog a Nahitan Nandez, la squadra sarda ha investito molto in questa finestra di mercato.

"Ho visto la squadra domenica contro il . Tranne Radja i nuovi non li conoscevo e potrò dare un giudizio solo quando starò con loro nel quotidiano. I miei compagni giocano con la stessa mentalità dell'anno scorso e questo è ottimo perché con tanti nuovi arrivi non è mai semplice. Sta nascendo una grande squadra e quest'anno il Cagliari può divertirsi con un po' di fortuna".

Ciò che è certo è che Pellegrini è deciso a ritagliarsi nuovamente un ruolo da protagonista su quella fascia sinistra che lo scorso anno lo ha visto autore di ottime prestazioni. Anche se il giovane terzino è pronto ad aiutare in qualsiasi zona del campo.