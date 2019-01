Presentato l'album "Calciatori Panini 2018-19": tante novità, spazio a Under 21 e Nazionale Femminile

La presenza di una sezione dedicata alle Nazionali Femminile e Under 21 tra le principali novità dell'album dei Calciatori Panini, presentato oggi.

Come ogni anno, immancabilmente, eccolo arrivare. L'album "Calciatori Panini" è stato ufficialmente presentato quest'oggi, presso la sede di via Rosellini della Lega Serie A e Serie B.



L'edizione numero 58 dell'album più amato dai ragazzini e non solo vede il ritorno in copertina di 20 protagonisti del campionato, uno per squadra. Mauro Icardi in prima fila insieme a Cristiano Ronaldo e Lorenzo Insigne, poi Dzeko, Higuain e Immobile e via via tutte le principali stelle del campionato di Serie A.

A Milano, nella sede della Lega, viene presentato l’album Calciatori Panini 2018-2019 @figurinepanini pic.twitter.com/lXLvX9peIZ — Goal Italia (@GoalItalia) 8 gennaio 2019

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti, oltre al direttore Mercato Italia della Panini, Antonio Allegra, anche il presidente dell'AIC Damiano Tommasi, il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Renzo Ulivieri, il presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè e, in rappresentanza della Lega Serie B il direttore generale Stefano Pedrelli. A moderare l'incontro il giornalista di Sky, Marco Cattaneo, coadiuvato da Fayna.

Tante le novità nella nuova edizione dell'album, composto complessivamente da 734 figurine: confermata la sezione "Film del campionato", che sarà possibile aggiornare a stagione in corso, ci sarà una sezione dedicata alla Nazionale Under 21, che in estate sarà impegnata nell'Europeo di categoria e una alla Nazionale Femminile che, sempre la prossima estate, difenderà i colori azzurri nei Mondiali di Francia.

All'evento erano presenti anche Lorenzo Minotti, Francesco Toldo e Alberto Brignoli, che sono intervenuti con simpatici aneddoti che li legano al rito della "raccolta delle figurine", prima da bambini poi da protagonisti dell'album. L'attuale portiere del Palermo ha posato con la gigantografia della figurina speciale che lo ritrae mentre realizza lo storico goal in Benevento-Milan, valso ai campani il primo punto in Serie A.

Uno spazio all'interno dell'album è stato dedicato, come ormai consuetudine, al campionato femminile, alla Serie C e alla Serie D mentre la Serie B prosegue col format delle figurine "triple". Un'ulteriore parte dell'album è invece dedicata al calciomercato: sarà possibile appiccicare lì le figurine dei calciatori che cambiano squadra a gennaio. Già disponibili, a tal proposito, gli adesivi di Soriano, Sansone e Muriel.