Presentato il Nike Flight Serie A, nuovo pallone della massima serie

La Serie A ha presentato il suo nuovo pallone, firmato Nike: avrà un'importante innovazione tecnologica.

Siamo ancora lontani dall'inizio del campionato di Serie A, ma già stanno arrivando le prime notizie sulla prossima stagione. Una di queste riguarda il nuovo pallone, presentato da Nike e Lega Serie A.



La nuova sfera in grado di appassionare milioni di italiani sarà la Nike Flight Serie A, utilizzata non solo in Serie A ma anche in Coppa Italia, Supercoppa Italiana e nelle competizioni che riguardano la Primavera.

Rispetto agli anni precedenti ci sono delle novità, sia sul piano estetico che tecnologico. La grafica è di colore azzurro e sono presenti dei riquadri, che dovrebbero migliorare la percezione visiva dei giocatori. Sul piano tecnologico, invece, è stata introdotta la AerowSculpt, tecnologia che ha la funzione di aumentare la stabilita del pallone e di dargli una traiettoria più precisa.

Un pallone che quindi risponde ad ogni tipo di esigenza, sul piano estetico e tecnologico. Sarà ora ai calciatori trattarlo nel migliore dei modi per conseguire i risultati sperati.