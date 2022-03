Preoccupazione alla Roma: Pellegrini ha la febbre, derby a rischio

Prima il sollievo per lo scampato pericolo, la rete nei secondi finali di Abraham, i quarti di finale di Conference League conquistati per il rotto della cuffia. Poi un nuovo allarme. La Roma rischia di perdere Lorenzo Pellegrini, febbricitante, in vista del derby di domenica pomeriggio contro la Lazio. Un bel guaio.

Pellegrini, come riporta l'ANSA, aveva qualche sintomo già ieri pomeriggio, prima della partita contro il Vitesse. Ma è riuscito comunque a scendere in campo. Dopo la gara le sue condizioni di salute sono però peggiorate, tanto che la sua presenza nella stracittadina non è scontata.

Pellegrini, peraltro, avrebbe dovuto incontrare proprio questa mattina il nuovo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Con lui anche Ciro Immobile, capitano della Lazio. Senza il centrocampista della Nazionale, è passato a Sergio Oliveira il compito di essere ricevuto in Campidoglio dal primo cittadino della Capitale.

Lo stesso Sergio Oliveira, ora, potrebbe prendere il posto di Pellegrini anche in campo. Con il possibile forfait del capitano giallorosso, sarebbe proprio il portoghese a piazzarsi in mediana assieme a Cristante, con Mkhitaryan e Zaniolo alle spalle del centravanti Abraham. Una soluzione che José Mourinho si ritrova costretto a prendere sempre più in considerazione.

Da ricordare peraltro come Pellegrini abbia già saltato il derby d'andata, allora per squalifica. Quel derby finì 3-2 per la Lazio al termine di una gara pirotecnica. L'ex Sassuolo proverà a recuperare per domenica, ma il tempo sta stringendo sempre più.