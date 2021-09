Prende forma l'FC Clivense: con Pellissier altre vecchie glorie del Chievo come Frey, Squizzi e Luciano

Il club fondato dall'ex bandiera del Chievo debutta in Terza Categoria: diversi compagni degli anni in gialloblù prenderanno parte al progetto.

Domenica 26 settembre sarà il giorno del debutto ufficiale dell' FC Clivense nel campionato di Terza Categoria. Dopo il fallimento del Chievo, la sua storica bandiera rappresentata da Sergio Pellissier ha dato luce ad un club nuovo di zecca che sarà costretto a ripartire dai dilettanti e, per la precisione, dal livello più basso del calcio italiano.

Il debutto ufficiale del nuovo club avverrà in trasferta sul campo della V.R. Arena. La Clivense, dopo aver osservato un turno di riposo, affronterà una squadra che nella prima giornata di campionato si è imposta con un pirotecnico 8-4 contro l'ASD Pozzo.

Un esordio inedito, dunque, per una realtà che porta in dote evidenti tracce del vecchio Chievo: oltre a Pellissier, infatti, ci saranno anche altri volti noti della società gialloblù come riportato da 'larena.it': in panchina siederà Riccardo Allegretti che la maglia del Chievo l'ha vestita in dieci occasioni nella stagione 2004-2005.

Insieme all'ex di Reggiana e Empoli, collaboreranno al nuovo progetto anche Enzo Zanin, Nicolas Frey, che di presenze con il Chievo ne ha collezionate 236, e Lorenzo Squizzi, estremo difensore clivense dal 2005 al 2014, inserito nello staff in qualità di allenatore dei portieri.

Deciso ad imbarcarsi in questa nuova ed insolita esperienza c'è anche Luciano, una colonna da oltre 300 presenze in 13 anni di Chievo. La freccia brasiliana, che ha incantato durante gli anni di militanza gialloblù, oggi ha 45 anni ma è pronto al rientro in campo per scrivere un capitolo importante di una squadra che, con umiltà, culla il sogno di scalare rapidamente i piani del calcio nostrano.