Premio Puskas, scelti i finalisti: in lizza Taremi e gli ex 'italiani' Schick e Lamela

Si avvicina l'assegnazione del Puskas Award, in programma il 17 gennaio 2022 e riservato dalla FIFA al goal più bello segnato nel corso della stagione 2020/21.

Dopo aver stilato un primo elenco di 11 calciatori, la lista è stata in seguito ridotta a 3 candidati che si contenderanno l'ambito premio (conquistato lo scorso anno dall'attaccante del Tottenham Son).

Sul podio finiscono due giocatori che in passato hanno giocato in Serie A. Si tratta di Erik Lamela e Parick Schick: il primo ha vestito la maglia della Roma tra il 2011 e il 2013, mentre il secondo ha esordito in Italia nella stagione 2016/17 nelle file della Sampdoria per poi giocare due anni in giallorosso.

Di seguito l'elenco completo, con anche i goal che permettono a questi calciatori di essere in lizza per il premio Puskas della stagione 2020/21.

L'articolo prosegue qui sotto

Mehdi Taremi (Chelsea-Porto, Champions League, 13 aprile 2021);

(Chelsea-Porto, Champions League, 13 aprile 2021); Erik Lamela (Arsenal-Tottenham, Premier League, 14 marzo 2021);

(Arsenal-Tottenham, Premier League, 14 marzo 2021); Patrik Schick (Repubblica Ceca-Scozia, Euro 2020, 14 giugno 2021

Taremi ha ottenuto la possibilità di alzare questo trofeo grazie alla splendida rovesciata con cui ha trafitto il Chelsea in Champions League, Lamela con la 'rabona' tirata fuori dal cilindro nel derby tra Arsenal e Tottenham e Schick con il goal realizzato da distanza siderale alla Scozia agli Europei.

Mancano ancora pochi giorni e poi tifosi e addetti ai lavori potranno conoscere il goal più bello della scorsa annata.