Premier League verso la ripresa: autorizzati gli allenamenti di contatto

La Premier League avvia la fase due del protocollo 'Return to Training': le squadre possono allenarsi in gruppo evitando i contatti non necessari.

Salah, De Bruyne, Mané, Rashford, Kane: preparatevi a rivederli tutti in campo. La ripresa della Premier League è sempre più vicina: la lega inglese ha infatti comunicato l'avvio della fase due del protocollo 'Return to Training', che autorizza le squadre a tornare ai normali allenamenti di contatto.

"Si tratta di un altro passo verso la ripresa della stagione di Premier League, quando ci saranno le condizioni di sicurezza adatte per farlo. Le squadre possono ora allenarsi in gruppo e impegnarsi ad affrontare il problema riducendo al minimo qualsiasi contatto ravvicinato non necessario. La priorità della Premier League è la salute e il benessere di tutti. Sono in atto rigorosi protocolli medici per garantire che ogni campo di allenamento sia l'ambiente più sicuro possibile e che giocatori e personale continuino a essere testati per il COVID-19 due volte a settimana".

Premier League Shareholders today voted unanimously to resume contact training, marking another step towards restarting the Premier League season, when safe to do so



Full statement: https://t.co/mZmkUHoStp pic.twitter.com/E90KCAIgH4 — Premier League (@premierleague) May 27, 2020

La scorsa settimana era stata attuata la fase uno del protocollo 'Return to Training': quella che autorizzava le formazioni di Premier League a tornare ad allenarsi in maniera individuale, o al massimo a piccoli gruppi. E ora, ecco la fase due.

Una data per la ripresa della Premier League non c'è ancora, ma l'ipotesi più plausibile è che il campionato riprenda a partire dal weekend del 12-14 giugno o, al più tardi, da quello successivo. Di certo c'è che il pallone, in , si appresta nuovamente a rotolare dopo essere stato messo in disparte per più di due mesi.