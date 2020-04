Premier League, è ufficiale: "Il campionato non riprenderà all'inizio di maggio"

Il campionato di Premier League non riprenderà ad inizio maggio: “La stagione ripartirà solo quando sarà più appropriato farlo”.

Ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, la Premier League non riprenderà a breve come qualcuno aveva prospettato. Nei giorni scorsi si è infatti parlato di un ritorno in campo programmato per il 30 aprile, ma tale ipotesi viene oggi vista come un qualcosa di irrealistico.

Nelle scorse ore si è tenuta una riunione che ha visto protagonisti tutti i club del massimo campionato inglese e l’ordine del giorno era proprio trovare il giusto modo per rispondere alla situazione che si è venuta a creare.

E’ stato ribadito che ad oggi la priorità è quella di tutelare la salute dei cittadini, dei giocatori, degli allenatori, dei dirigenti e di tutti coloro che lavorano in ambito calcistico e per tale motivo il nuovo inizio delle attività è stato di fatto posticipato a data da destinarsi.

“E’ stato stabilito che la Premier League non riprenderà all’inizio di maggio e che la stagione ripartirà solo quando sarà più appropriato farlo. La data per la ripartenza viene è in costante revisione con tutte le parti interessate, lavoriamo tutti insieme in un momento così impegnativo. Scelti da Goal NxGn 2020: Le 10 migliori calciatrici Under 19 al mondo

NxGn 2020: i 50 migliori talenti Under 19 del mondo Altre squadre C’è l’obiettivo comune di giocare tutte le partite di campionato e coppe nazionali restanti, al fine di mantenere l’integrità di tutte le competizioni. Tuttavia, qualsiasi ritorno in campo avverrà solo con il pieno sostegno del godendo e quando la situazione medica lo consentirà”.

I club di Premier League, chiederanno inoltre un taglio del 30% degli ingaggi dei giocatori.