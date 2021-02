Metamorfosi Premier League: ora è il torneo meno equilibrato d'Europa

Partita con presupposti di profonda incertezza, la Premier League si è trasformata nella competizione meno equilibrata: +10 per il Manchester City.

La Premier League è il torneo, tra i cinque più importanti, meno equilibrato d'Europa: se l'avessimo detto un paio di mesi fa probabilmente ci avrebbero presi per pazzi, e invece ora ci troviamo di fronte ad uno scenario completamente diverso.

Se prima erano le 'sette sorelle' a contendersi il titolo di migliore squadra d'Inghilterra, ora la super favorita è una sola: il Manchester City di Pep Guardiola che, a suon di vittorie (quelle consecutive in tutte le competizioni sono 19), ha scavato un solco di 10 punti sulle inseguitrici Manchester United e Leicester.

Tutt'altra storia per quanto riguarda gli altri top campionati europei, dove il divario tra la capolista e le rivali è molto più sottile: in Serie A l'Inter può vantare quattro punti di vantaggio sul Milan, +3 del Lille sul Lione in Ligue 1 e dell'Atletico Madrid (che però ha giocato una gara in meno) sui cugini del Real in Liga.

Stando all'attuale situazione, tra i maggiori tornei è la Bundesliga ad offrire il minore distacco in vetta alla classifica: solo due i punti in più del Bayern Monaco rispetto al Lipsia, che nelle ultime due gare ne ha rosicchiati ben cinque alla squadra allenata da Hans-Dieter Flick.

Prendendo in considerazione i campionati di minor blasone, troviamo un contesto simile alla Premier League in Portogallo, dove lo Sporting Lisbona ha la grande opportunità di tornare campione dopo 19 anni: +10 sul Porto con ancora quattordici partite da disputare.

Lanciatissimo è anche l'Ajax in Eredivisie con un +6 sul PSV e una partita in meno, mentre nella Premier League russa lo Zenit ha accumulato un vantaggio di quattro lunghezze sul CSKA Mosca. Profondamente in bilico la lotta al vertice in Turchia: Galatasaray e Besiktas hanno lo stesso numero di punti (54), tre in più rispetto al Fenerbahce.