Premier League, Sarri escluso dal premio di 'Manager dell'Anno': quattro i finalisti

La Premier League ha reso noti i nomi dei quattro finalisti al premio di 'Manager dell'Anno': spicca quello di Espirito Santo del Wolverhampton.

Maurizio Sarri escluso dai quattro finalisti per il premio di 'Manager dell'Anno' in Premier League. Attualmente al terzo posto in campionato e matematicamente già qualificato per la prossima (competizione che i blues tornano a disputare dopo un anno di assenza), l'ex non è riuscito a conquistare il cuore dei votanti.

Come reso noto dai profili social ufficiali della Premier League, i quattro candidati al premio di 'Manager dell'Anno' sono infatti Pep Guardiola ( ), Jurgen Klopp ( ), Mauricio Pochettino ( ) e Nuno Espirito Santo (Wolverhampton).

Già vincitore del premio lo scorso anno, Pep Guardiola è riuscito a guidare il Manchester City in vetta alla classifica del campionato a quota 95 punti. Uno in più del Liverpool di Klopp, pronto a dare battaglia per il titolo agli Skyblues fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata di Premier League, in programma questo fine settimana.

Il merito di Pochettino è invece stato quello di portare il Tottenham all'attuale quarto posto in campionato, riuscendo nel contempo a guidare gli Spurs a giocarsi un'importantissima semifinale di Champions League (alla cui finale si è invece già qualificato il Liverpool). Tutto senza aver cambiato nessun giocatore rispetto alla scorsa stagione. Il Tottenham in estate non ha infatti operato sul mercato.

Per quanto riguarda Espirito Santo, il portoghese è riuscito a guidare il neo promosso Wolverhampton fino al settimo posto in Premier League, portando così i a potersi giocare una clamorosa qualificazione alla prossima .

Rimane invece escluso Marizio Sarri, in grado, come detto, di guidare il fino all'attuale terzo posto in campionato, in finale di (persa contro il Manchester City) e in semifinale di Europa League (giovedì il ritorno contro l' Francoforte) alla sua prima stagione oltremanica.

Ad assegnare il titolo di 'Manager dell'Anno' della Premier League sarà la somma dei voti provenienti dal pubblico e da una giuria di esperti, con il premio che verrà assegnato dalla League Managers Association il prossimo 14 maggio.