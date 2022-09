E' una Premier League ricchissima: 100 milioni di sterline al Norwich ultimo in classifica

Nonostante la retrocessione per l'ultimo posto, i Canaries hanno guadagnato 100 milioni nella scorsa stagione in massima serie.

Ormai neanche sorprende più, ma i numeri fanno comunque un certo effetto, basta leggere parte della nota pubblicata dal sito ufficiale.

"La Premier League è il più equo dei principali campionati europei e offre un enorme contributo all'intera piramide calcistica".

Come accade annualmente il massimo campionato inglese ha pubblicato il resoconto dei guadagni dei diversi club della stagione precedente, in questo caso 2021/22.

I ricavi sono divisi in due principali sezioni: quelli "UK" sono interni e riguardano l'Equal Share, un canone identico per tutti (31,8 milioni di sterline), Facility Fees, ovvero i proventi dei diritti TV relativi alle volte in cui le partite di una squadra sono state trasmsesse dai vari broadcast, Merit Payment, ovvero i guadagni per il posizionamento finale. Questi solo quelli "UK".

Poi vanno aggiunti l'Equal Share (48,8 milioni di sterline) e il Merit Payment "International", che riguardano ovviamente i proventi su scala internazionale: infine gli importi del Central Commercial (6,8 milioni di sterline nell'ultima stafgione, uguale per tutti).

Bene, questa premessa per dire cosa? Che al di là dei numeri di Manchester City, Liverpool Chelsea e Tottenham, le prime quattro (rispettivamente 153 milioni, 151 milioni, 145 milioni e 146 milioni di sterline), sono come al solito i proventi delle ultime tre a colpire.

Premier League

Le retrocesse, il Burnley, il Watford e il Norwich, hanno incassato nella stagione 2021/22, 104,7 milioni, 102,6 milioni e 100,5 milioni di sterline. Sì, il Norwich ultimo in classifica ha guadagnato, in totale, 100 milioni di sterline (115 milioni di euro).

Solo in termini nazionali, tolti quindi i proventi internazionali, i Canaries hanno incassato 44,5 milioni di sterline: quasi 51 milioni di euro. Per fare un confronto veloce: il Venezia, ultimo in Serie A nella stagione 2021/22, ha guadagnato 900mila euro di merito sportivo e 10 milioni di paracadute. Una differenza abissale.

Sarebbe anche irriverente fare un confronto con le prime della classe del massimo campionato italiano (la prima, ricordiamo, incassa tra Scudetto e qualificazione in Champions League, 33,4 milioni di euro), ma ci limitiamo a citare i dati della tabella della Premier League, per l'ennesima volta chiari e disarmanti.