Dalla Premier League al rischio 4ª serie: il Bolton è ultimo in League One

In Premier fino al 2012, il Bolton è stato travolto da problemi economici rischiando il fallimento: è sopravvissuto, ma ora può cadere in League Two.

C'era una volta in cui il Wanderers bazzicava con costanza i campi della lussuosa e patinata Premier League. Non una vita fa: pochi anni fa. Meno di 8, per la precisione. Prima di iniziare un declino, lento e inesorabile, che lo ha portato a un passo dalla quarta serie inglese.

Attualmente, il club del Nord-Ovest dell' è ultimo in League One, la terza divisione. Dopo 20 partite ha appena 7 punti in classifica, 14 in meno rispetto al Tranmere Rovers, prima formazione fuori dalla zona retrocessione. Una situazione praticamente disperata.

E il bello - o meglio, il brutto - è che la squadra di Keith Hill non sta nemmeno facendo peggio rispetto a varie concorrenti che stanno lottando per la salvezza. Fin qui ha racimolato 4 vittorie e 7 pareggi. Il vero problema sono i 12 punti di penalizzazione inflitti al Bolton al termine della scorsa stagione, conclusa con la retrocessione dalla Championship, e scontati in quella in corso.

Una sanzione derivante dagli enormi problemi economico/finanziari con cui ormai da anni il Bolton si ritrova costretto a fare i conti. Nella scorsa stagione, per dire, la gara contro il in programma a fine aprile non si è disputata stante il rifiuto dei giocatori, senza stipendio da mesi, di scendere in campo.

Il perdurare dei guai economici ha così costretto il Bolton a entrare in amministrazione controllata prima della fine dello scorso campionato e, di conseguenza, a vedersi infliggere la già citata penalizzazione di 12 punti. E soltanto dopo settimane di passione il club, in estate, ha cambiato proprietà, scongiurando così l'ipotesi del fallimento.

Il Bolton è così ripartito dalla League One ma, come detto, rischia ora di andare incontro alla seconda retrocessione consecutiva. Sarebbe la prima caduta in League Two da quando questa ha assunto l'attuale denominazione. Anche se già in passato i Trotters avevano dovuto partecipare alla quarta serie inglese, allora denominata Fourth Division.

In ogni caso, si tratta di un declino totale per un club che nel 2011/12 giocava ancora in Premier League e che per anni era stato abbonato alla First Division. Le stagioni migliori nei tempi recenti, il Bolton le ha vissute dal 2003 al 2007: mai sotto l'ottavo posto in Premier. Oltre all'arrampicata fino agli ottavi di Coppa UEFA nel 2007/08. Tempi lontani. Lontanissimi.