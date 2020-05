Premier League, niente quarantena per tutta la squadra in caso di giocatore positivo

I giocatori di Premier League che risulteranno positivi al coronavirus dovranno autoisolarsi, ma le rispettive squadre non andranno in quarantena.

La Premier League prepara il protocollo della ripresa dopo il via libera governativo, che dal primo giugno consente la ripartenza delle competizioni sportive a porte chiuse. Emergono subito alcune differenze rispetto a quanto ipotizzato in Italia: in caso di giocatori positivi le rispettive squadre non saranno infatti costrette ad andare in quarantena collettiva.

Se un giocatore del campionato inglese dovesse contrarre il coronavirus dovrà autoisolarsi, ma non scatterà dunque la quarantena collettiva. L'annuncio è stato dato dall'amministratore delegato Richard Master:

"Se un giocatore risulta positivo, a condizione che il giocatore sia stato socialmente distanziato come previsto in questi protocolli, quel giocatore rimarrebbe isolato per un periodo ma non sarebbe necessario per il resto del gruppo, perché i giocatori sono stati socialmente distanziati".

Altre squadre

Proprio sul tema del distanziamento sociale l'ad della Premier è entrato nel dettaglio:

"Dipende dal tipo di contatto, ovviamente stiamo cercando di garantire che i giocatori si mantengano al sicuro anche durante quella situazione di allenamento di contatto e le situazioni di positività dovranno dovranno essere trattati caso per caso".

Non sono ancora state stabilite date ufficiali per la ripartenza del campionato inglese, ma la data che sta circolando con più forza è quella del 12 giugno: in attesa di riprendere con gli allenamenti collettivi l' prova lentamente a pianificare il cammino verso la normalità.