Premier League, Mourinho torna in tv: sarà opinionista per Sky Sports Uk

'Sky Sports Uk' ha annunciato l'accordo raggiunto con Mourinho: lo Special One sarà opinionista tv nel corso della nuova stagione di Premier League.

Nuova avventura televisiva per Jose Mourinho. Dopo l'addio al , il tecnico portoghese negli ultimi mesi si è diviso tra emittenti inglesi, americane e russe, mettendosi alla prova con il ruolo di opinionista.

Una nuova veste che lo 'Special One' indosserà ora per 'Sky Sports Uk', squadra alla quale si unirà nel corso di questa stagione di Premier League.

"Nuova stagione, nuova firma. Il tre volte vincitore della Premier League, Jose Mourinho, farà parte del team di Sky Sports nel corso della sua più grande stagione di calcio".

Questo il messaggio con il quale il noto marchio ha annunciato l'accordo con Mourinho, accompagnando poi il tutto con un video di presentazione.

Il portoghese prenderà così posto accanto a Gary Neville, Jamie Carragher, Graeme Souness e Jamie Redknapp nel gruppo di opinionisti di Sky Sports Uk e il suo esordio in trasmissione dovrebbe arrivare già domani, quando Manchester United e si affronteranno nel primo big match della nuova stagione di Premier League.

Quale modo migliore per cominciare se non dalle due squadre allenate in . Per un ritorno in panchina di Mourinho bisognerà invece attendere ancora.