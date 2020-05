Premier League, la proposta dell'assocalciatori: "Tempi inferiori a 45 minuti"

L'ad della Professional Footballers Association valuta la ripresa con tempi di gioco ridotti: "Più sostituzioni e riduzione dei 45 minuti per tempo".

L'Europa intera è al lavoro per trovare i migliori protocolli che possano dare il via libera alla ripresa delle competizioni. In Premier League si sta pensando di modificare radicalmente il regolamento per agevolare un rientro in campo che si presenta complicato sotto tanti punti di vista.

La Professional Footballers Association, l'assocalciatori inglese, sta valutando alcuni importanti cambiamenti, come confermato dall'amministratore delegato Gordon Taylor ai microfoni della 'BBC':

"E' stato concordato che PFA, LMA, giocatori e manager saranno fondamentali per questo processo e saranno ulteriormente consultati. Non sono stupidi, sicuramente metteranno al primo posto la sicurezza. Verrà redatto un protocollo, coinvolgendo tutti gli esperti e i medici del governo. Venerdì ci sarà una riunione degli azionisti della Premier League e da lì a poco il documento di ritorno al lavoro verrà finalizzato".

Dalla riduzione dei tempi di gioco alle sedi delle partite, il calcio inglese potrebbe cambiare per permettere il ritorno in campo:

"Non conosciamo il futuro. Quello che sappiamo è quali proposte siano state formulate, quali idee siano state messe sul tavolo, la possibilità di avere più sostituti, e la riduzione dei 45 minuti per tempo. Si parla anche di stadi neutrali, aspettiamo che manager e giocatori abbiano il tempo di assimilare tutto ciò".

Una vera e propria corsa contro il tempo per organizzare quelli che potrebbero essere dei calendari del tutto congestionati dai tanti impegni sospesi in questi mesi. Su questa scia nascono le idee già esplicate, finalizzate a un minor dispendio fisico per i giocatori, che se il calcio dovesse ripartire sarebbero chiamati a un intenso 'tour de force'.