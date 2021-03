Premier League, le date della nuova stagione: inizio il 14 agosto

La Premier League guarda al prossimo futuro e alla stagione 2021/2022, nonostante quella in corso debba ancora emettere i suoi verdetti: sono state ufficialmente annunciate le date del nuovo campionato.

Il calcio d'inizio della trentesima edizione del torneo con questa nomenclatura avverrà sabato 14 agosto 2021: un ritorno all'antico dopo lo slittamento dovuto ai ritardi causati dalla pandemia lo scorso anno.

