Premier League, corsa a tre per la Champions: Chelsea, Liverpool e Leicester

Chelsea, Liverpool e Leicester in lotta per un posto nella prossima Champions League. Lotta agguerrita anche per Europa e Conference League.

Il titolo è già stato assegnato da un pezzo, col Manchester City a spuntarla sui cugini dello United dopo una cavalcata intrisa di numeri da record: in Premier League l'attenzione è quasi tutta per la corsa Champions, considerato che anche le tre squadre retrocesse (Fulham, West Bromwich e Sheffield United) in Championship sono state ormai definite.

Sono tre i club in corsa per gli ultimi due posti: il Chelsea terzo a quota 67 e le inseguitrici Liverpool e Leicester, entrambe a 66. I 'Blues' dovranno gestire questo piccolo vantaggio in trasferta contro l'Aston Villa, con la consapevolezza dell'esistenza di un salvagente niente male: ossia la stessa Champions che, qualora tra sei giorni venisse vinta nella finalissima di Porto, garantirebbe l'accesso automatico ai gironi in prima fascia e anche in caso di quinto posto finale in Premier.

Per Liverpool e Leicester impegni casalinghi con Crystal Palace e Tottenham: 'Reds' favoriti in caso di arrivo a pari punti dal leggero vantaggio nella differenza reti totale (+24 vs +20), il che verosimilmente obbliga le 'Foxes' ad ottenere un risultato migliore dei rivali (rivitalizzati dai successi su West Bromwich e Burnley) per fare proprio quantomeno il quarto posto.

Ma di sola lotta Champions non vive la Premier: ci sono da assegnare, infatti, anche i posti in Europa e Conference League. Al West Ham (62 punti) basterà pareggiare col Southampton per blindare la sesta posizione, mentre Everton e Tottenham (59 punti a testa) dovrebbero duellare per la settima che regalerebbe la qualificazione alla neonata Conference League.

I 'Toffees' di Ancelotti sono però in netto svantaggio per quanto concerne la differenza reti (+4 contro il +21 degli 'Spurs') e dovranno guardarsi le spalle pure dall'Arsenal (attualmente nono a 58 punti) e teoricamente dal Leeds (fermo a 56).