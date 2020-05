La decisione della Premier League: "Chi ha il contratto in scadenza può finire la stagione"

Nota ufficiale della Premier sui calciatori in scadenza al 30 giugno: "I loro contratti potranno essere estesi fino al termine della stagione".

Mentre il Governo consente ai calciatori di dire 'no' agli allenamenti, la Premier League (che dovrebbe ripartire il 1 giugno a porte chiuse) tende la mano a quelli in scadenza e ai rispettivi club. Lo si legge in una nota ufficiale, che riguarda i tesserati col contratto agli sgoccioli. Più precisamente, con 'deadline' al 30 giugno.

Questo l'annuncio di Richard Masters, amministratore delegato della EPL.

"Quello che abbiamo deciso è di garantire, per quanto possibile, che le squadre completino la stagione con la stessa rosa che avevano a disposizione prima della sospensione del campionato". Altre squadre "I giocatori potranno estendere i loro contratti oltre il 30 giugno fino al termine della stagione, ma ciò dovrà essere concordato da entrambe le parti".

Le società, adesso, avranno tempo fino al 23 giugno per rinnovare gli accordi dei calciatori su cui vorranno continuare a puntare.