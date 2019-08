Premier League, un computer pronostica la classifica della prossima stagione: vince il Manchester City

Un computer ha stipulato la classifica finale della prossima Premier League: Manchester City ancora campione, Liverpool al secondo posto.

Manca ormai una settimana esatta all'inizio della nuova stagione di Premier League, con il Livepool che venerdì prossimo ospiterà ad Anfield il neo-promosso . Per vedere in campo i campioni in carica del bisognerà invece aspettare il giorno successivo, quanto la truppa di Guardiola affronterà il .

Sette giorni dunque all'inizio di una stagione che promette l'ennesima sfida per il titolo tra i Citizens e i Reds, con 'BT Sport' che si è divertita nelle ultime ore a pronosticare la possibile classifica finale proprio della prossima Premier League.

Assegnato il compito di prevedere esattamente come terminerà il campionato agli esperti di dati di Google, Opta e Squawka, un super computer ha poi creato una tabella virtuale nella quale è possibile leggere nel dettaglio quale sarà la classifica finale.

Un progetto chiamato 'The Script of the 2019/20 Season' e che, come è possibile notare nell'immagine riprodotta dal 'Sun', vede ancora il Manchster City affermarsi come Campione d' per il terzo anno consecutivo.

Secondo il super computer i ragazzi di Guardiola chiuderanno infatti il campionato con sei punti di vantaggio sul Livepool, con il terzo e il quarto posto della classifica che verranno invece occupati rispettivamente dal e dal nuovo di Frank Lampard.

Queste le quattro squadre che si qualificheranno dunque per la , con e che dovranno invece accontentarsi della quinta e della sesta piazza, con conseguente accesso all' .

Molto serrata invece la lotta per la retrocessione. Costrette a scendere in Championship saranno infatti il United (orfano di Rafa Benitez, passato al Dalian Yifang), e le neo-promosse Norwich e .

Non resta che salvarsi dunque questa speciale classifica e attendere il termine della stagione per capire se il super computer aveva ragione.