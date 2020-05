Premier League, clamorosa ipotesi: completare la stagione in Australia

L'agente Gary Williams, supportato dal senatore Glenn Sterle, propone l'idea, ma il Premier dell'Australia Occidentale si mostra scettico...

In c'è un partito molto consistente di giocatori che ha paura di tornare a giocare la Premier League. Il grido d'allarme era stato lanciato pochi giorni fa da Sergio Aguero: "Molti hanno paura", e la situazione pare che sia proprio questa.

D'altronde l'Inghilterra è il secondo paese per morti in Europa dovuti al coronavirus, anche se il Governo ha dato il suo benestare per concludere la stagione di Premier League. Tra poco anche lì inizierà la fase 2.

Intanto però arriva una proposta clamorosa dall'agente inglese Gary Williams, supportato dal senatore australiano Glenn Sterle, di far traslocare la Premier League a Perth, in . L'agente lo ha confessato al 'Sun'.

Altre squadre

Perth sarebbe ideale perché vanta ben quattro importanti stadi in città. Il piano prevede ovviamente il viaggio di tutte le 20 squadre della Premier League in Australia, poi il fisiologico periodo di quarantena ed infine tutti in ritiro.

Eppure Mark McGowan, Premier dell'Australia Occidentale, frena tutti gli entusiasmi e rivela di essere scettico sull'ipotesi.

"Non sono stato contattato formalmente dalla Premier League inglese. Abbiamo confini internazionali rigidi per impedire l'ingresso di persone che non sono australiane. Quindi penso che ci siano molti ostacoli sulla strada. Tuttavia sono aperto a delle discussioni".

Perth è ritenuto un luogo molto sicuro e l'ipotesi non è così clamorosa come sembrerebbe. D'altronde nella capitale dell'Australia Occidentale ci sono stati appena quattro casi di coronavirus.