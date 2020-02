Premier League, chiusura del mercato estivo l'1 settembre: i club hanno votato

Si torna al passato in Premier League, dopo che nella scorsa stagione il mercato estivo era finito l'8 agosto. I club votano per allungare la finestra

Dopo che anche la nel corso dell'ultima estate è tornata al passato, adesso è il turno della Premier League. Il campionato inglese l'anno scorso ha chiuso prima dell'inizio della stagione il calciomercato estivo, ovvero giorno 8 agosto. Ma adesso si torna alle vecchie abitudini.

Come riportato da 'Sky Sports', i club hanno votato per far chiudere la finestra estiva nuovamente giorno 1 settembre. Le trattative chiuderanno quindi alle 17 di quel giorno, con un prolungamento notevole rispetto all'ultima stagione.

Tutto questo favorirà le trattative internazionali con la Premier League, visto che nei maggiori campionati europei ci sarà una durata molto simile del calciomercato estivo.

Altre squadre

Tra l'altro la chiusura doveva essere spostata al 31 agosto, ma questa data in rappresenta la giornata della festa delle banche. Per questo si è deciso a far chiudere la finestra estiva un giorno dopo.