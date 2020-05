Premier League, 748 tamponi tra giocatori e staff: 6 positivi al Coronavirus

Sei tamponi sono risultati positivi al Coronavirus in Premier League: testate 748 persone tra giocatori e staff, casi di Covid in tre club.

In attesa di poter riprendere a giocare la Premier League ha testato tutti i suoi giocatori e i membri dello staff e dai tamponi sono emersi sei casi di positività al Coronavirus. La notizia è stata data direttamente dalla federazione inglese tramite un comunicato.

Sei casi di Covid tra le 748 persone del campionato inglese sottoposti al tampone:

"La Premier League può confermare oggi, tra domenica 17 maggio e lunedì 18 maggio, che 748 persone tra giocatori e membri dello staff sono stati sottoposti al tampone per il Covid-19. Tra questi sono emersi sei casi positivi con tre club coinvolti".

Altre squadre

Scatta subito l'isolamento per le persone risultate positive, come previsto dal protocollo del governo inglese:

"I contagiati si isoleranno per un periodo di 7 giorni. La Premier League sta fornendo quesste informazioni ai fini dell'integrità della concorrenza e della supervisione; non saranno dati dettagli specifici in relazione alle squadre o ai singoli coinvolti per questioni legali e operative".

Proprio ieri la stessa Premier League aveva annunciato la ripresa degli allenamenti in piccoli gruppi a partire proprio dalla giornata di martedì 19 maggio. Contatti ancora non consentiti: le squadre dovranno ancora osservare le distanze sociali anche sul terreno di gioco, in attesa del via libera per le sessioni collettive.