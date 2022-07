Premier League 2022/23: le squadre partecipanti e dove vedere le partite

Dal ritorno del Nottingham Forest all'Everton, dal Manchester City Campione al Fulham: la Premier al via ad agosto, pausa fino al Boxing Day.

Il campionato più ricco e seguito al mondo. La Premier League 2022/2023 sarà ancora una volta il torneo con più tifosi davanti allo schermo: venti squadre al via per provare a vincere la competizione conquistata dal Manchester City di Guardiola la scorsa primavera.

Tutta la Premier League 22/23 su Sky

Chi proverà a far scendere i Citizens dal trono? Il Liverpool, ovviamente, ma anche il Chelsea e il Tottenham. Resta da capire se Manchester United e Arsenal riusciranno a rinascere dopo anni deludenti, ma l'attesa è anche per il nuovo, ricchissimo, Newcastle.

LE SQUADRE DELLA PREMIER 2022/23

Arsenal

Aston Villa

Bournemouth

Brentford

Brighton

Chelsea

Crystal Palace

Everton

Fulham

Leeds

Leicester

Manchester City

Manchester United

Newcastle

Southampton

Nottingham Forest

Tottenham

West Ham

Wolverhampton

PREMIER LEAGUE 22/23, LE DATE

Il calendario del campionato inglese al via il 5 agosto con Crystal Palace-Arsenal, anticipo del primo turno: la Premier inizierà come di consueto prima della Serie A, che aprirà i battenti nel weekend di Ferragosto. Come di consueto ci sarà il Boxing Day il 26 dicembre, per il primo incontro post pausa dovuta ai Mondiali qatarioti.

Da metà novembre al Boxing Day, infatti, la Premier League andrà in pausa come il resto dei grandi campionati. Campionato già pressatissimo in virtù della League Cup e della FA Cup, il 2022/2023 sarà ancor più complicato in termini di gare, fino a giugno.

CHI TRASMETTE LA PREMIER LEAGUE?

Sky ha in esclusiva i diritti tv per l'Italia del campionato inglese. I grandi match della Premier saranno disponibili su Sky, nei vari canali scelti di volta in volta, così come su NOW Tv e Sky Go per la visione streaming di Manchester City, Liverpool, Chelsea e tutte le big.

