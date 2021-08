Premier League 2021/2022: squadre, stelle e giocatori da seguire

Riparte la caccia al titolo di campione d'Inghilterra: dalle favorite alle neopromosse fino ai volti nuovi, tutto sulla Premier League 2021/2022.

Pronti via e subito la prima sorpresa. La stagione 2021/2022 del calcio inglese si è aperta con l'assegnazione del primo trofeo, il Community Shield. Ad aggiudicarselo è stato il Leicester, che ha superato di misura grazie al calcio di rigore trasformato da Iheanacho all'89' i campioni d'Inghilterra del Manchester City di Pep Guardiola. Un avvio deludente per i 'Citizens', che si presentano da campioni in carica ai nastri di partenza della nuova Premier League con l'obiettivo di confermarsi la regina.

Il ritorno - l'ultimo a livello cronologico - di Romelu Lukaku, tornato al Chelsea per 115 milioni di euro dall'Inter dieci anni dopo la prima e deludente esperienza con la maglia dei 'Blues', è solo l'ultimo acquisto di un mercato che ha già regalato colpi da urlo, come il passaggio di Grealish al Manchester City e quello di Sancho allo United. Trasferimenti a tre cifre a cui potrebbe aggiungersi anche quello di Harry Kane, in rotta con il Tottenham e pronto a cambiare maglia.

Orfana dei vari Aguero, Giroud e Felipe Anderson ma con i vari Sancho, Bailey, Trincao e Lukaku in più, la nuova Premier League 2021/2022 è pronta ad aprire il sipario. E come al solito le aspettative sono altissime nei confronti di quello che da molti è definito il campionato più bello e divertente del mondo.

Alcuni dei migliori giocatori e allenatori al mondo, tante squadre in lotta per la vittoria finale e i posti in Champions League, Europa League e Conference League, ma anche talenti in rampa di lancio e pronti ad esplodere: il campionato inglese si prepara a partire.

PREMIER LEAGUE 2021/22: LE FAVORITE

Con un Grealish in più e un Aguero in meno - e in attesa di novità sul fronte Harry Kane, considerato la ciliegina per completare una rosa già straordinaria - i campioni in carica del Manchester City si presentano in pole position sulla griglia di partenza. Alle spalle dei 'Citizens' di Guardiola non può non esserci il Chelsea campione d'Europa. Roman Abramovich ha messo sul tavolo ben 115 milioni di euro per convincere l'Inter a dare il via libera per Romelu Lukaku. Il centravanti belga era il tassello mancante nella squadra a disposizione di Tuchel, a caccia di un centravanti di peso in grado di finalizzare le numerose occasioni create. Un colpo a tre cifre per confermarsi in Europa e sedersi nuovamente sul trono d'Inghilterra, scavalcando il City.

Attenzione a Liverpool e Manchester United, che partono in seconda fila ma hanno la voglia e le potenzialità per dare battaglia al City di Guardiola e al Chelsea. I 'Reds' di Klopp hanno sistemato la difesa con l'arrivo di Konaté dal Lipsia e puntano a ripete il successo di due stagioni fa, mentre è tornato a Manchester, ma questa volta sponda United, Jadon Sancho. Dopo essere maturato ed esploso nel Borussia Dortmund, il 21enne ha deciso di tornare a giocare in Premier League e ce l'ha fatta dopo un lungo braccio di ferro e l'offerta di 85 milioni di euro dei 'Red Devils'. Solskjaer è stato accontentato: ora toccherà al norvegese trovare l'assetto tattico giusto per riportare in alto lo United e giocarsi la vittoria finale, interrompendo l'egemonia dei rivali storici del City.

PREMIER LEAGUE 2021/22: LE NEOPROMOSSE

Fulham, West Bromwich e Sheffield United hanno salutato la Premier League con la retrocessione al termine della passata stagione. Al loro posto ci saranno Norwich, Watford e Brentford.

Dopo appena una stagione in Championship, il Norwich è riuscito a festeggiare nuovamente la promozione nel massimo campionato inglese. Gli 'Yellows' hanno condotto un campionato straordinario, totalizzando 97 punti in 46 partita e festeggiando con cinque turni d'anticipo la tanto attesa promozione. A completare l'opera ci ha pensato la società, allestendo una rosa che si pone come obiettivo quello della salvezza 'tranquilla'. In estate sono arrivati i due gioielli del Werder Brema, retrocesso in Zweite Bundesliga, Milot Rashica e Josh Sargent, oltre ai vari Gunn dal Southampton, Lees Melou dal Nizza, Giannoulis dal PAOK Salonicco e Ben Gibson dal Burnely. Un buon modo per dimenticare Buendia, passato all'Aston Villa.

Proprio come il Norwich, anche al Watford è bastata appena un'annata nella serie cadetta per guadagnarsi in ritorno in Premier League. La formazione londinese si è piazzata al secondo posto, proprio alle spalle degli 'Yellows' con un cammino impressionante da quando lo spagnolo Xisco Munoz si è seduto sulla panchina degli 'Hornets' al posto di Ivic con 18 vittorie in 26 partite.

A completare il quadro delle neopromosse il Brentford, che è riuscito a spezzare la maledizione conquistando per la prima volta dal 1947 la promozione nel massimo campionato: a quel tempo si chiamava First Division, oggi è la Premier League. Il percorso non è stato certamente facile: dopo il terzo posto nella regular season, le 'Bees' hanno superato il Bournemouth in semifinale e poi lo Swansea nella finale dei playoff. Negli ultimi trent'anni, gli spareggi erano diventati una chimera per il Brentford: dal 1991, tra seconda e terza divisione, per sei volte è stato sconfitto in semifinale e per tre volte in finale. Nella passata stagione il sogno si è realizzato grazie al tecnico Thomas Frank e ai goal di Ivan Toney, miglior marcato della Championship con 31 reti e autore dei uno dei due goal nel 2-0 sullo Swansea (l'altro è stato realizzato da Emiliano Marcondes).

PREMIER LEAGUE 2021/22: I VOLTI NUOVI

In tema di volti nuovi nella Premier League 2021/2022 spiccano quelli di Romelu Lukaku e Jadon Sancho. Per entrambi si tratta di un ritorno in Inghilterra, ma questa volta le ambizioni e le aspettative sono completamente diverse, con Chelsea e Manchester United che hanno investito pesantemente su di loro e si aspettano tanto. Coloro che, invece, sbarcano per la prima volta in Inghilterra sono Pierluigi Gollini e Cristian Romero, colpi del nuovo Tottenham targato Fabio Paratici. Entrambi hanno lasciato l'Atalanta a suon di milioni per volare a Londra e vestire la maglia degli Spurs. Si trasferisce in Inghiterra, ed esattamente al Wolverhampton, Francisco Trincao, che saluta il Barcellona dopo una sola stagione e proverà a misurarsi con la Premier League. Proprio come il portoghese, lascia i catalani anche Junior Firpo, rinforzo per la fascia sinistra del Leeds di Marcelo Bielsa.

Everton e Aston Villa pescano in casa Bayer Leverkusen con due colpi di assoluto valore: i 'Toffees' si sono assicurati il 25enne inglese di origini giamaicane Demarai Gray mentre i 'Villans' hanno messo sul piatto ben 35 milioni di euro per ottenere il sì dei tedeschi per Leon Bailey, 24enne trequartista giamaicano cresciuto nel Genk. Dalla Bundesliga - ed esattamente dal retrocesso Werder Brema - sono arrivati anche Milot Rashica e Sargent, colpi a effetto del mercato del neopromosso Norwich. Ma non finisce qui: arriva dalla Germania anche Konaté, rinforzo per la difesa del Liverpool di Jurgen Klopp.

Oltre ai già citati Gollini e Romero, il Tottenham si è assicurato il talento spagnolo classe 2001 Bryan Gil dal Siviglia, mentre approdano in Premier League a suon di milioni dal Salisburgo Patson Daka al Leicester ed Enock Mwepu al Brighton. I freschi vincitori del Community Shield hanno piazzato il colpo in mediana con Boubakary Soumaré, vincitore della Ligue 1 con il Lille, mentre sempre dalla Francia sono arrivati il terzino sinistro Rayan Ait Nouri, passato dall'Angers al Wolverhampton, e Imran Louza, centrocampista 22enne ex Nantes e ora al Watford.

PREMIER LEAGUE 2021/22: LE STELLE

Parlando di stelle, ce n'è una che si presenta ai nastri di partenza con un futuro ancora incerto. Se da una parte la certezza è che continuerà a giocare in Premier League, dall'altra Harry Kane non sa ancora se vestirà la maglia del Manchester City (come vorrebbe) o resterà a Londra, sponda Tottenham. Intanto nella capitale inglese è tornato Romelu Lukaku, che vuole continuare a far goal a valanga dopo le 64 reti (e 16 assist) realizzati con la maglia dell'Inter in due stagione. Numeri che hanno convinto il Chelsea a riportarlo a Stamford Bridge per la terza volta.

Le certezze del Tottenham sono Dele Alli Heung-Min Son, mentre l'Arsenal punta ancora una volta su Pierre-Emerick Aubameyang e sulla freschezza e il talento di Bukayo Saka. A Liverpool ci sono i soliti Momo Salah e Sadio Mané a vestire i panni di protagonisti, mentre si infiamma la sfida tra Londra e Manchester. City e United si sono rinforzare con gli arrivi di Grealish da una parte e Sancho dall'altra. I due vanno a rinforzare rose già ricche di campioni: nei 'Citizens', Mr. 100 milioni di sterline affiancherà i vari Sterling, De Bruyne, Foden e Ruben Dias, mentre nei 'Red Devils' brilla la stella di Bruno Fernandes, oltre a Marcus Rashford, pronto a riscattarsi dopo un'estate da incubo tra l'errore dal dischetto nella finale di Euro 2020 tra l'Inghilterra e l'Italia e l'infortunio alla spalla.

PREMIER LEAGUE 2021/22: I GIOCATORI DA SEGUIRE

Un mix perfetto tra i 'vecchi' e i nuovi arrivi. Come al solito, la Premier League pesca in giro per l'Europa e porta a casa alcuni dei migliori talenti del panorama calcistico internazionale.

Tra i calciatori chiamati a confermarsi troviamo Bukayo Saka dell'Arsenal, 7 goal e 10 assist nell'ultima stagione con i 'Gunners', e Mason Greenwood, autori di 12 reti con il Manchester United. I due condividono l'anno di nascita, il 2001, e grandi aspettative in vista della nuova stagione, che vivranno da protagonisti. Grande attesa per il 'Wonder Boy' portoghese Francisco Trincao, chiamato alla prova d'appello al Wolverhampton dopo il fallimento al Barcellona.

Il mercato ha portato Oltremanica tanti talentuosi calciatori, prelevati nei vari campionati. Tra questi c'è Bryan Gil, valutato 50 milioni nello scambio tra Siviglia e Tottenham con Lamela che ha fatto il percorso inverso. Il classe 2001, nato a in Andalusia, è stato accostato a Luis Figo per la sua eleganza e qualità tecnica: ora dovrà mettersi in mostra negli Spurs e confermare quanto di buono ha già fatto vedere in patria.

L'Arsenal si aspetta tanto dal suo nuovo numero 10, Emile Smith Rowe. L'erede dei vari Ozil, Wilshere e Bergkamp è la speranza del presente e del futuro del club londinese, ma dovrà iniziare subito ad essere decisivo. I 'Gunners' hanno messo a segno due colpi importanti per il presente e per il futuro: dal Benfica è arrivato Nuno Tavares, mentre dall'Anderlecht Albert Sambi Lokonga. Se il primo è stato a lungo seguito dal Napoli, il secondo ha ricevuto in diverse occasioni l'endorsement dell'ex compagno Salemaekers, che lo ha consigliato in più occasioni al Milan. Entrambi hanno tutte le qualità per far bene ma dovranno dimostrare di meritarsi una maglia da titolare nei 'Gunners'. Lo stesso vale per Ben White, nonostante i quasi 60 milioni spesi dal club londinese per strappare il difensore centrale al Brighton. Gli occhi saranno puntati sul 23enne nazionale inglese, che si prepara al grande salto dopo aver fatto molto bene con i 'Seagulls' e il Leeds.

Fari puntati anche su Kristoffer Ajer, 23enne difensore norvegese seguito e trattato dal Milan nella passata stagione che in estate ha lasciato il Celtic per andare a rinforzare il reparto arretrato del Brentford. L'Aston Villa si aspetta molti goal dalla coppia Bailey-Buendia, mentre il West Ham punta ancora su Tomas Soucek, eletto miglior calciatore della passata stagione dai tifosi degli 'Hammers' con le sue 10 reti in campionato.

Tra le nuove 'proposte' della Premier League 2021/2022 ci sono anche Milot Rashica e Patson Daka. Il primo è atteso alla prova del 9 dopo le ottime prestazioni in Bundesliga, mentre c'è grande attese a Leicester per il secondo, autore di ben 34 reti con il Salisburgo nell'ultima stagione. Numeri da paura, che lasciano ben sperare le 'Foxes'.