Il premier Draghi ha scelto: Valentina Vezzali sottosegretario allo Sport

Lo sport italiano riparte da Valentina Vezzali. Il premier Mario Draghi non aveva nominato un ministro per il settore, lasciando vacante la casella precedentemente occupata da Vincenzo Spadafora.

Ora però il Presidente del Consiglio ha deciso di cedere la delega all'ex schermitrice, con alle spalle una breve esperienza in politica nelle file di Scelta Civica e particolarmente stimata da Silvio Berlusconi.

Valentina Vezzali sarà ufficialmente nominata sottosegretario allo Sport durante il Consiglio dei Ministri in programma venerdì 12 marzo.

Ad anticipare la scelta di Draghi è stato proprio l'ex ministro Spadafora, intervenuto durante il programma 'L'aria che tira' su La 7.

"In queste ore pare che possa esserci convergenza sul nome di Valentina Vezzali. E' una grandissima campionessa. Se dovesse essere lei la persona scelta dal presidente Draghi come sottosegretario allo sport, se poi sarà in grado di gestire la delega allo sport, qualora fosse scelta lei, lo vedremo".