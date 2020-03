Premier al Crystal Palace? Il presidente scherza: "Soluzione ragionevole"

Il presidente del Crystal Palace, Steve Parish, sfrutta le ultime tre vittorie consecutive della sua squadra per una 'strana' idea sui social.

Nonostante la sospensione per via del coronavirus, come successo quasi in tutta Europa, non c'è dubbio su chi vincerà la Premier League 2019/2020? Il ha un vantaggio abissale su tutte le concorrenti, con 25 punti a distanziarlo dal .

Finally a sensible solution https://t.co/Wi1XzzG4WR — Steve Parish (@CEO4TAG) March 14, 2020

Ma in che modo verrà conclusa la Premier League? Come in , ad oggi è impossibile saperlo. Così il presidente del , Steve Parish, prende la palla al balzo su Twitter per cavalcare un'idea senza dubbio ironica e originale.

Un utente posta sul noto social la classifica della Premier League, considerando però soltanto le ultime tre giornate. Classifica che vede al primo posto proprio il Crystal Palace, in virtù delle tre vittorie consecutive e dei nove punti guadagnati. Il presidente la 'riposta' e scrive:

Altre squadre

"Finalmente una soluzione ragionevole".

L'utente infatti aveva fatto riferimento ad un nuovo metodo per assegnare la Premier League, subito condiviso in modo ironico dal numero 1 del Crystal Palace.