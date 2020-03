Preludio alla Serie A? Annuncio della Lega: "Sospeso il Campionato Primavera"

Il presidente della Lega, Dal Pino, ha confermato in una nota ufficiale che le gare dal 10 marzo del torneo primavera non si disputeranno.

Lo stop del calcio in sembra oramai ad un passo. Anche quello di . Il presidente Dal Pino, numero uno della Lega, ha infatti confermato con una nota che il turno di campionato Primavera previsto dalla giornata di martedì 10 marzo non si fermerà. Sospensione per il torneo.

Calendario da gestire più avanti, quando la questione coronavirus avrà degli sviluppi in positivo. Per ora niente calcio giovanile e probabilmente a breve neanche quello professionistico, dopo le tante polemiche, la presa di posizione di diversi club, la richiesta del Coni:

Questo il comunicato ufficiale della Lega calcio:

"Si comunica che tutte le gare del Campionato Primavera 1 TIM, in programma a partire dal 10 marzo 2020, sono sospese e rinviate a data da destinarsi".

Il 10 marzo, domani, si sarebbe dovuto giocare il recupero del match tra e . Invece nulla da fare e niente Primavera probabilmente per due settimane, nei due weekend previsti prima della pausa per le Nazionali, anch'essa in grosso dubbio vista l'emergenza coronavirus.

L'attuale decreto del governo prevedeva lo stop agli eventi sportivi, a meno che non fossero disputati a porte chiuse, fino al prossimo 3 aprile. Questa la data in cui il calcio potrebbe ripartire, solamente, ovvio, in caso di rallenamento dell'epidemia.

In alternativa, la sospensione del calcio giovanile, in attesa di quello dei grandi, verrò prolungata per altre settimane. Si ragionerà giorno per giorno: calcio giocato in secondo piano.