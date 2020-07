Preliminari Europa League, date e calendario: Roma o Milan in campo il 17 settembre

I preliminari di Europa League non saranno in partite di andata e ritorno come al solito, ma si giocheranno in gara unica.

In attesa dei quarti e degli ottavi di finale di che vedranno le ultime squadre rimanenti, tra cui e , giocarsi il trofeo ad agosto, la UEFA ha ufficializzato anche le date per la prossima edizione del torneo. Che vedrà le squadre scendere in campo nei turni preliminari già tra poche settimane.

Se il turno preliminare e il primo turno di qualificazione vedranno impegnate le squadre provenienti dai tornei più piccoli d'Europa, dal secondo, di scena a settembre, entrerà in scena anche una squadra italiana. Sarà una tra e Roma a giocare il turno preliminare, a seconda della posizione finale in campionato.

Milan o Roma, a meno che i giallorossi non vincano l'attuale edizione del torneo, qualificandosi così alla Champions, giocheranno in teoria il prossimo 17 settembre in gara unica:

Altre squadre

"Al fine di ottenere la necessaria separazione con la fase finale della stagione 2019/20 ed evitare l’impatto sulla lista di accesso e sui club potenzialmente coinvolti in entrambe le fasi della competizione i turni di qualificazione della competizione si giocheranno in gara unica (anziché in casa e in trasferta)".

Se la Roma dovesse vincere l'Europa League, Milan e , qualificatasi grazie alla vittoria della Coppa , andrebbero ai gironi dell'edizione 2020/2021, mentre l'ottava di giocherebbe i preliminari in gara unica il 17 settembre. Dal in giù, c'è ancora la possibilità di una qualificazione continentale in caso di trionfo giallorosso.

Anche il Napoli potrebbe comunque non giocare i gironi di Europa League, in caso di successo di : se azzurri e giallorossi dovessero vincere il rispettivo torneo, sarebbe la quarta di Serie A a fare le spese e giocare la fase a gironi di Europa League da fine ottobre.

EUROPA LEAGUE 2020/21, LE DATE

Turno preliminare: 20 agosto

Primo turno di qualificazione: 27 agosto

Secondo turno di qualificazione: 17 settembre

Terzo turno di qualificazione: 24 settembre

Spareggi: 1° ottobre

Fase a gironi: 22 e 29 ottobre, 5 e 26 novembre, 3 e 10 dicembre