Preliminari Champions League, a segno gli italiani Uggè e Fontanella

Il primo turno di qualificazione di Champions League ci ha regalato due goal italiani: a segno Uggè del Nõmme Kalju e Fontanella del Valletta.

Magari molti di voi saranno al mare a godersi il sole di luglio ma forse non sanno che è già iniziata ufficialmente la con il primo turno di qualificazione che sta per andare in archivio.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Sei - per ora - le qualificate al turno successivo: tra le sorprese spicca quella degli estoni del Nõmme Kalju che hanno vinto in trasferta sul campo degli albanesi dello Shkendija, che qualche anno fa affrontò il in .

L'articolo prosegue qui sotto

Uno dei due goal valevoli la vittoria lo ha realizzato Maximiliano Achille Uggè, difensore e capitano con padre italiano e madre ucraina e grande tifoso dell' che, in caso di nuove imprese, potrebbe ritrovare da avversario nella massima competizione continentale.

Ma non è finita qui con i sigilli italiani: spazio anche per Mario Fontanella, attaccante dei maltesi del Valletta che è riuscito a eliminare il Dudelange grazie a un 1-1 interno dopo il 2-2 dell'andata in terra lussemburghese.

Fontanella (cresciuto nelle giovanili del ) ha un passato nelle serie inferiori nostrane, prima dell'approdo a Malta nel 2015 tra le file del Floriana che ha saputo trascinare a suon di reti. Qui, come Uggè in Estonia, ha trovato la sua dimensione ideale.