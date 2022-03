Pre-convocati Argentina: Scaloni chiama anche i fratelli Carboni dell'Inter

Sono ben 44 i nomi facenti parte della lista dei pre-convocati di Lionel Scaloni per i due match che vedranno protagonista l'Argentina contro Venezuela ed Ecuador nelle qualificazioni mondiali: di questi, sono ben 14 i giocatori militanti in Italia, compresi Franco e Valentin Carboni.

I due, rispettivamente classe 2003 e 2005, sono fratelli e figli di Ezequiel Carboni, ex centrocampista con un passato nel Catania tra il 2008 e il 2011: entrambi giocano con la formazione Primavera dell'Inter e, dettaglio non secondario, in passato hanno vestito la maglia dell'Italia in virtù del possedimento della cittadinanza italiana.

La chiamata di Scaloni è dunque da considerare 'strategica', atta a stimolare l'interesse di questi giovani talenti verso la casacca dell'Albiceleste. Lo stesso vale per Romero della Lazio o per Garnacho del Manchester United, entrambi col passaporto spagnolo.

Ma Scaloni non si è limitato soltanto a concedere una chance a questi ragazzi e, nonostante l'Argentina sia già qualificata per Qatar 2022, non mancano le certezze: da Lautaro a Dybala, passando per Molina e Musso, tutti nomi di un certo peso all'interno delle gerarchie e che di certo non hanno bisogno di ulteriori stimoli.