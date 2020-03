Prandelli incorona Chiesa: "Può diventare il più forte d'Europa"

L'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli parla di Federico Chiesa: "Deve specializzarsi in quello che sente essere il suo ruolo".

Dopo il toccante punto di vista offerto ieri sul drammatico tema del Coronavirus, Cesare Prandelli torna a parlare di calcio e lo fa con una frase di grande elogio nei confronti di Federico Chiesa, uno dei principali talenti del movimento azzurro.

L'ex allenatore della ha incoronato l'attaccante viola ai microfoni de 'La Nazione':

"Deve perseverare e lavorare in una direzione unica. Parlo di ruolo, del suo ruolo. Chiesa deve specializzarsi in quella che sente come la sua posizione tattica naturale. Se farà questo diventerà il giocatore più forte d’Europa".

Parole importanti per il giocatore classe '97, non sempre brillante nel corso della stagione attuale: sono sette fin qui le reti in 26 presenze con cinque assist all'attivo. Dopo le numerose voci di mercato circolate in estate Chiesa ha vissuto un periodo fatto di alti e bassi, per poi tornare ad alti livelli nelle ultime settimane prima della sospensione del campionato.