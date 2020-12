Prandelli consola Callejon: "Per lui nuovo ruolo a gara in corso"

Doveva essere l'erede di Federico Chiesa invece i primi mesi di Callejon alla , anche a causa del Covid, sono stati piuttosto deludenti.

Lo spagnolo ha faticato a trovare la giusta posizione nello scacchiere tattico viola dopo i tanti anni di 4-3-3 al , ora però Prandelli sembra avere le idee chiare sul suo ruolo.

"Sono molto contento di quello che sta facendo sul campo, in questi 6-7 anni ha dimostrato di avere tempi di gioco: è un professore in questo. Ora però la squadra sta giocando con un sistema di gioco che per lui non è congeniale: vogliamo dargli un ruolo importante anche a gara in corso".