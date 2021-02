Prandelli conferma il forfait di Ribéry: "Non sarà della partita"

Il francese della Fiorentina non sarà a disposizione contro la Sampdoria: "Abbiamo fatto di tutto. Non siamo preoccupati".

Franck Ribéry non sarà parte della gara tra Sampdoria e Fiorentina di domani. A confermarlo è stato lo stesso Cesare Prandelli, che in conferenza stampa ha confermato il forfait del numero 7.

"Su Franck, purtroppo, abbiamo fatto di tutto, ma non è disponibile per la partita".

Prandelli comunque non si è mostrato preoccupato per quanto riguarda le condizioni del francese ex Bayern Monaco.

"Non abbiamo nessun tipo di preoccupazione, gli infortuni ci stanno. Ribéry un giocatore che ha la capacità di cambiare il passo, può capitare. Stava benissimo e si stava allenando molto bene, è un problema che si risolverà in pochi giorni".

Sul sostituto invece Prandelli non si è sbilanciato.