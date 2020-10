Pradè non le manda a dire: "Per il padre di Chiesa eravamo solo un veicolo"

Il dirigente della Fiorentina ha parlato dell'addio di Chiesa, passato alla Juventus: "Commisso si aspettava qualcosa di diverso dal ragazzo".

Alla fine, dopo anni di voci, Federico Chiesa ha lasciato la per approdare alla . Nell'ultimo giorno di trattative si è effettivamente concretizzato il passaggio dell'attaccante figlio d'arte ai bianconeri, come rinforzo per l'annata 2020/2021.

Giocatore in prestito, con l'obbligo di riscatto a determinate condizioni. Difficilmente però Chiesa tornerà a vestire la maglia della Fiorentina, viste le proteste dei tifosi per l'addio alla Juventus, da sempre la rivale numero uno per i fans della squadra viola.

Il giorno dopo la conclusione del calciomercato, il ds della Fiorentina, Pradè, ha parlato in conferenza stampa della cessione di Chiesa:

Altre squadre

"Tante volte ho detto ai Commisso che era giusto fare questa operazione, ma non c'erano i presupposti per tenerlo soprattutto perché il padre ci considerava sempre un veicolo per arrivare ad altre situazioni".

Non c'era solo la Juventus sulle tracce di Chiesa:

"Operazione vantaggiosa ed ottima sia dal punto di vista tecnico che economico. Dovevamo prima rinnovare e trovare le modalità di pagamento giuste. Ci siamo tolti un peso, era diventata una telenovela".

La Fiorentina ha provato a convincerlo, ma niente da fare:

"Commisso si aspettava qualcosa di diverso dal ragazzo, ragiona ancora di pancia e di cuore. Ha accusato la sua partenza perché gli ha sempre dato affetto. Abbiamo provato a trattenerlo, fino all'ultimo. Se c'è un 5% di possibilità ci provi, ma dall'altra parte non c'era neanche quello".

GIà dimenticata la fascia da capitano indossata da Chiesa prima della partenza: