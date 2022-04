Potter bacchetta i tifosi del Brighton: "Non diteci di tirare in porta"

Conclusioni? Tante. Precisione. Poca. Vicino alla conferma in Premier League, con la matematica permanenza che potrebbe arrivare presto, il Brighton deve comunque fare i conti con un problema in avanti, considerando quanto gli avanti di Graham Potter sbaglino in zona calda. Il motivo? I tifosi.

Potter, tecnico di un Brighton che ha messo fin qui insieme 34 punti, ha infatti chiesto ai fans di non invitare i suoi giocatori a calciare da lontano. Reduce dallo 0-0 contro il pericolante Norwich, fanalino di coda con appena 18 punti, il club di Premier fa i conti con trenta tiri e zero reti.

Appena quattro le conclusioni dei Segulls verso la porta di Krul e rigore sbagliato da Maupay. Un match deludente che ha visto i tifosi chiedere sempre più tiri, sempre più conclusioni da ogni posizione. Un invito per nulla piaciuto a mister Potter.

"La costruzione del gioco suggerisce che stiamo facendo bene, ma poi ovviamente, più stai senza segnare più senti il pubblico che comincia a urlare 'tira, tira, tira!', il che a volte per i calciatori diventa un vero e proprio invito. Una sfida".

Potter non vuole ovviamente eliminare le conclusioni dalla distanza, ma chiede ai suoi di avere maggiore integgligenza sul momento:

"A volte l'opportunità di tirare porta a una respinta e al contropiede avversario. In altri casi magari un passaggio ti metterebbe in una posizione migliore. Allo stesso tempo, però, se poi sbagli il passaggio, forse era meglio tirare"

Nello specifico il Brighton viene da cinque gare con appena un goal segnato e otto subiti. La salvezza è vicina grazie alla distanza dal Watford terzultimi (+12), ma nell'ultimo periodo il team Potter ha perso la magia che ha caratterizzato l'inverno.