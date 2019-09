Poteva andare al Barcellona: De Ligt ha rifiutato a causa di Pique

Un incontro con Pique in un hotel delle Bahamas avrebbe portato l'attuale difensore della Juventus a cercare un'altra sistemazione.

Dopo grosse indecisioni iniziali, Matthijs De Ligt si sta pian pian prendendo la scena, dimostrando di essere un difensore da . Arrivato in bianconero dopo una bagarre tra i più grandi club d'Europa, l'ex sembrava in procinto di firmare con il . Prima, a quanto pare, di un momento decisivo.

Segui live e in esclusiva 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN

Sì, perchè secondo il Mundo Deportivo, ovvero il quotidiano più vicino al Barcellona, De Ligt avrebbe detto di no ai blaugrana all'improvviso in seguito all'incontro con il capitano degli stessi catalani, Pique. In questi giorni in terra iberica sta andando in scena un botta e risposta continuo tra i media e il difensore, con nuova rivelazione nelle ultime ore.

Il Mundo Deportivo racconta di un soggirono alle Bahamas da parte di De Ligt, in cui avrebbe incontrato Piquè: contatto iniziale per nulla amichevole e desiderio dell'olandese di giocare nel Barcellona scemato in poco tempo. Fino all'arrivo della Juventus e del suo destino italiano.

In Catalogna si sta contestando apertamente Pique, accusato di avere troppo potere nelle scelte dirigenziali, sia con Laporta, sia con Rosell e Bartomeu. Secondo i media regionali, il centrale del Barcellona avrebbe avuto timore di perdere il ruolo da titolare in favore del giovane collega, facendo pressioni.

Una verità che non verrà mai svelata, ma intanto il calciomercato ha portato De Ligt a e mantenuto Pique a Barcellona. Ognuno fa quel che può con la rispettiva maglia, in attesa magari di incontrarsi in dopo la fase a gironi.