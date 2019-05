Potenza-Virtus Francavilla dove vederla: Eleven Sports o Rai? Canale tv e diretta streaming

Potenza e Virtus Francavilla si sfidano nel secondo turno dei playoff di Serie C: le informazioni su dove vedere il match in diretta tv e streaming.

I playoff di Serie C iniziano ad entrare nel vivo. Nel secondo turno, il Potenza attende la visita della Virtus Francavilla in un match che vede opporsi due tra le outsider di questa appassionante 'lotteria' promozione.

Il Potenza, nel primo turno dei playoff di Serie C, dopo aver chiuso la stagione regolare al quinto posto in classifica si è qualificato grazie allo 0-0 casalingo rimediato col Rende (attestatosi in decima posizione) e in virtù del miglior piazzamento finale nella regular season è approdato al secondo turno.

La Virtus Francavilla, sesta in campionato, di contro ha avuto la meglio su una delle grandi favorite di inizio anno nel Girone C: 1-0 alla Casertana di Castaldo e pugliesi che sono volati al secondo turno dei playoff di Serie C, dove adesso dovranno vedersela col Potenza.

Di seguito tutte le informazioni su Potenza-Virtus Francavilla: dalle formazioni a dove vedere il match in diretta tv e streaming.

POTENZA-VIRTUS FRANCAVILLA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Potenza-Virtus Francavilla DATA 15 maggio 2019, 20.30 DOVE Stadio Alfredo Viviani, Potenza ARBITRO Simone Sozza TV Eleven Sports STREAMING Eleven Sports

ORARIO POTENZA-VIRTUS FRANCAVILLA

La sfida tra Potenza e Virtus Francavilla si gioca mercoledì 15 maggio 2019 allo stadio 'Alfredo Viviani' di Potenza: fischio d'inizio previsto alle ore 20.30.

Potenza-Virtus Francavilla, valida per il secondo turno dei playoff, non verrà trasmessa in diretta ma sarà visibile in su Eleven Sports che detiene i diritti del campionato di Serie C.

Il match tra Potenza e Virtus Francavilla, come detto, verrà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports: coloro i quali vorranno goderselo potranno sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma web oppure acquistare il singolo evento. Si potrà assistere alla partita tramite PC, o in alternativa su smartphone o tablet scaricando l'app di Eleven Sports.

IN DIRETTA SU GOAL

Su Goal non perderete neppure un istante dei playoff di Serie C: sulle nostre pagine, infatti, potrete seguire la diretta testuale del secondo turno che vi accompagna dal mattino e racconterà le fasi salienti minuto per minuto delle sfide in programma. Compresa Potenza-Virtus Francavilla.

POTENZA (3-4-3): Ioime; Sales, Giosa, Emerson; Coppola, Dettori, Piccinni, Genchi; Sepe, Guaita, Ricci.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nordi; Sirri, Tiritiello, Caporale; Albertini, Zenuni, Folorunsho, Sarao, Nunzella; Mastropietro, Partipillo.