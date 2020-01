Potenza-Ternana dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Potenza affronta la Ternana nella 21ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Potenza di Giuseppe Raffaele sfida in casa la Ternana di Fabio Gallo nel big match della 21ª giornata del Girone C di Serie C. Le due squadre sono separate in classifica di appena 2 lunghezze: i lucani sono terzi con 39 punti, frutto di 12 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, gli umbri invece si trovano al 5° posto a quota 37 assieme al Monopoli, con un cammino di 11 vittorie, 4 pareggi e 4 k.o.

Le Fere sono una vera e propria bestia nera per i rossoblù, che nei 7 precedenti in gare ufficiali con i rossoverdi non hanno mai vinto: il bilancio vede infatti 3 pareggi casalinghi e 4 affermazioni della Ternana, inclusa quella della gara di andata, tutte al Liberati.

Il Potenza è reduce da 3 vittorie e una sconfitta nelle ultime 4 gare disputate, la Ternana invece ha collezionato 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio.

L'attaccante Jacopo Murano è il miglior realizzatore dei lucani con 6 goal all'attivo, mentre, con lo stesso bottino di reti, Alexis Ferrante è il bomber degli umbri. In questa pagina tutte le informazioni su Potenza-Ternana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO POTENZA-TERNANA

Potenza-Ternana si disputerà il pomeriggio di domenica 12 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Alfredo Viviani di Potenza. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo, è previsto per le ore 15.00. Sarà l'8° confronto ufficiale fra le due formazioni.

Il big match Potenza-Ternana sarà trasmesso in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C. Non sarà dunque possibile seguire il match in chiaro.

Gli abbonati al servizio potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un moderno modello di smart tv compatibile con l'applicazione o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Pietro Scognamiglio.

Gli utenti Eleven Sports potranno seguire Potenza-Ternana in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Pochi dubbi di formazione per Raffaele. Davanti al portiere Ioime, il tecnico dei lucani recupera il brasiliano Emerson, che sarà regolarmente in campo dal 1' nella linea a tre difensiva con Sales e Giosa dopo aver lasciato anzitempo il terreno di gioco nel corso della sfida contro la Paganese. A centrocampo Viteritti e Coccia a presidiare le due fasce, con Dettori e Ricci ad agire da interni. Nel tridente d'attacco subbio per il ruolo di esterno offensivo di destra fra Isgrò e Longo, con Murano centravanti e Ferri Marini esterno alto a sinistra.

Gallo dovrà fare i conti con 5 defezioni importanti. Mancheranno infatti lo squalificato Suagher e gli infortunati Proietti, Repossi, Niosi e Onesti. Fra i pali Tozzo è favorito su Iannarilli, mentre il dubbio principale riguarda il reparto arretrato. È probabile infatti il recupero di Celli, che si è allenato regolarmente dopo esser stato vittima di un attacco influenzale. Nel caso, molto probabile, in cui dovesse farcela, le Fere giocherebbero con una linea a tre completata da Russo e Sini. A centrocampo Parodi e Mammarella dovrebbero essere gli esterni, con Palumbo playmaker e Paghera e Salzano mezzali. In attacco reclama un posto da titolare Vantaggiato, ma dal 1' potrebbe essergli preferito Partipilo come partner di Ferrante.

POTENZA (3-4-3): Ioime; Sales, Emerson, Giosa; Viteritti, Dettori, Ricci, Coccia; Isgrò, Murano, Ferri Marini.

TERNANA (3-5-2): Tozzo; Russo, Sini, Celli; Parodi, Paghera, Palumbo, Salzano, Mammarella; Partipilo, Ferrante.