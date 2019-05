Potenza-Rende dove vederla: Eleven Sports o Rai? Canale tv e diretta streaming

Potenza-Rende è valida per il primo turno dei playoff di Serie C: tutto sulle probabili formazioni e come vedere il match in tv e streaming.

Conclusa la stagione regolare che ha visto la promozione di Virtus Entella, Pordenone e Stabia, sono al via i playoff di Serie C: verranno decretate le altre due squadre che il prossimo anno parteciperanno al campionato di Serie B.

Il primo step è rappresentato dal primo turno relativo al girone di appartenenza: nel caso del C troviamo la sfida tra Potenza e Rende, due possibili outsider per la realizzazione del sogno cadetto.

I lucani disputeranno l'incontro in casa e, in tal caso, il regolamento dei playoff parla chiaro: in caso di parità dopo i novanta minuti a qualificarsi sarà la squadra meglio classificata nelle 36 precedenti partite, senza la disputa di tempi supplementari o calci di rigore.

Potenza (quinto nella stagione regolare) che dunque passerebbe il turno con una vittoria o un pareggio; il Rende (che ha chiuso al decimo posto) è invece costretto a vincere per continuare il suo cammino.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Potenza-Rende: dalle probabili formazioni a come seguire la partita in tv e streaming.

POTENZA-RENDE: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Potenza-Rende DATA 12 maggio 2019, 16.30 DOVE Stadio Alfredo Viviani, Potenza ARBITRO Matteo Marchetti TV Eleven Sports STREAMING Eleven Sports

ORARIO POTENZA-RENDE

Potenza-Rende si giocherà domenica 12 maggio allo stadio 'Alfredo Viviani' di Potenza. Fischio d'inizio in programma per le ore 16:30.

Per Potenza-Rende non è prevista una trasmissione né via satellite né via digitale terrestre: per questo motivo la gara sarà visibile soltanto in diretta .

Sarà possibile seguire Potenza-Rende in diretta streaming su Eleven Sports che trasmette in esclusiva quasi tutte le partite della Serie C. Bisognerà sottoscrivere un abbonamento o, in alternativa, acquistare soltanto la singola partita. E' possibile anche scaricare l'applicazione che permette di guardare l'incontro su smartphone e tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi offrirà la copertura di Potenza-Rende con una lunga diretta testuale che includerà, oltre allo scontro del 'Viviani', anche le altre otto partite in programma tra il pomeriggio e la sera. Aggiornamenti minuto per minuto che vi terranno costantemente aggiornati su tutti i playoff di Serie C.

Mister Giuseppe Raffaele punterà sul suo collaudato 3-4-3: la porta di Iovine sarà difesa da Sales, Giosa e dall'ex Emerson; Ricci e Dettori i due centrocampisti centrali, Coppola e Sepe esterni a tutta fascia. Tridente d'attacco con Guaita e Bacio ai lati della punta centrale Genchi.

Stesso modulo per Francesco Modesto: Sabato, Germinio e Minelli a difesa della porta di Borsellini, Awua e Franco in mediana con Viteritti e Zivkov a spingere sulle corsie laterali. Leveque attaccante di riferimento supportato da Rossini e Vivacqua in posizione più esterna.

POTENZA (3-4-3): Ioime; Sales, Giosa, Emerson; Coppola, Ricci, Dettori, Sepe; Guaita, Genchi, Bacio.

RENDE (3-4-3): Borsellini; Sabato, Germinio, Minelli; Viteritti, Awua, Franco, Zivkov; Rossini, Leveque, Vivacqua.