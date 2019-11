Potenza-Reggina dove vederla: Rai o Eleven Sports? Canale tv e diretta streaming

Il Potenza sfida la Reggina nella 13ª giornata del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il Potenza di Giuseppe Raffaele sfida la Reggina di Domenico Toscano nel big match della 13ª giornata del Girone C di Serie C. Di fronte la seconda in classifica contro la prima. I lucani hanno 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, 28 sono invece i punti dei calabresi capolisti, ancora imbattuti con 8 vittorie e 4 pareggi.

Sono 24 i precedenti fra le due formazioni, il primo nel lontano 1934 in Prima Divisione. Il bilancio vede 7 successi dei lucani, 6 vittorie della Reggina e una prevalenza dei pareggi, ben 11.

I padroni di casa sono reduci da 2 vittorie, un pareggio e una pesante sconfitta a Monopoli, gli amaranto hanno collezionato invece 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 giornate.

Nelle fila dei rossoblù Giosa, Viteritti, Murano e Ricci sono i giocatori più prolifici con 2 goal realizzati a testa, mentre Simone Corazza è il bomber dei calabresi e dell'intero campionato con 9 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Potenza-Reggina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Potenza-Reggina si disputerà il pomeriggio di domenica 3 novembre 2019 nel palcoscenico dello Stadio Alfredo Viviani di Potenza. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 25ª in gare ufficiali fra le due formazioni, è previsto per le ore 17.30.

Il big match Potenza-Reggina sarà trasmesso in esclusiva in diretta dalla piattaforma web Eleven Sports, che si è aggiudicata i diritti dell'intero campionato di Serie C.

Gli abbonati potranno seguire la partita anche in tv se in possesso di un moderno modello smart compatibile con l'applicazione o collegando al proprio televisore un dispositivo come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca della partita sarà curata da Pietro Scognamiglio.

Per gli abbonati ad Eleven Sports sarà possibile seguire Potenza-Reggina in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook e su dispositivi mobili come tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo invece occorrerà scaricare la app per sistemi iOS e Android.

Raffaele potrebbe schierare Longo nel tridente offensivo con Murano e Ferri Marini, ma scalpitano anche Vuletic e Arcidiacono. A centrocampo in mezzo sarà arretrato Ricci accanto a Dettori, con Viteritti e Panico sulle due corsie laterali. In difesa con Sales agiranno i due ex Giosa ed Emerson, mentre in porta ci sarà Ioime.

Toscano risponderà con il 3-4-1-2 e dovrà sciogliere il nodo del partner di Corazza in attacco: Reginaldo appare in vantaggio sul 'Tanque' Denis. Sulla trequarti l'ex Bari Bellomo potrebbe spuntarla nella contesa a tre con Sounas e Rivas. A centrocampo gli interni saranno De Rose e Bianchi, con Garufo e Rolando ad agire sulle fasce. Dietro, davanti al portiere Guarna, linea a tre difensiva con Loiacono, Blondett e Rossi.

POTENZA (3-4-3): Ioime; Sales, Giosa, Emerson; Viteritti, Dettori, Ricci, Panico; Longo, Murano, Ferri Marini.

REGGINA (3-4-1-2) : Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Garufo, De Rose, Bianchi, Rolando; Bellomo; Reginaldo, Corazza.